Trump pohrozil prezidentovi Kolumbie: vyrábí podle něj kokain a posílá ho do USA
Levicový kolumbijský prezident Gustavo Petro odmítl výhrůžky a obvinění od amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyrábí kokain a posílá ho do Spojených států. Kritizoval také Trumpa za porušování suverenity Venezuely, z níž se podle něj americká vláda snaží udělat svou kolonii. Kvůli obvinění z podílu na pašování drog do USA americké jednotky v sobotu unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu.
"Nejsem nelegitimní (prezident) ani drogový dealer," napsal Petro na síti X. "Mé jméno ... se neobjevuje v žádných soudních případech obchodování s drogami. Přestaňte mě pomlouvat, pane Trumpe," dodal kolumbijský prezident. Trump v neděli na palubě Air Force One znovu obvinil prezidenta Petra z podílu na pašování drog do Spojených států a prohlásil, že Operace Kolumbie mu zní dobře. "Kolumbie je také velmi nemocná, vedená nemocným mužem, který rád vyrábí kokain a prodává ho do Spojených států, a to nebude dělat moc dlouho," řekl Trump.
Už v sobotu Trump obvinil Petra, že má továrny na kokain, který posílá do USA, a vzkázal mu, aby si hlídal záda. Kolumbijské ministerstvo zahraničí Trumpovy výroky odmítlo jako nepřijatelné vměšování. Prezident Petro, který v mládí býval členem nyní už neexistující gerilové skupiny M-19, na síti X také napsal, že vezme znovu do ruky zbraň, pokud to bude nutné k obraně svrchovanosti jeho země.
"Ačkoli jsem nebyl voják, vím dost o válce a tajných operacích. Přísahal jsem, že od mírové dohody z roku 1989 nevezmu do ruky zbraň, ale pro svou vlast to udělám," napsal Petro na síti X v dlouhém příspěvku, v němž také popsal, co všechno jako prezident udělal pro boj s drogovými gangy.
"Pokud budete bombardovat tyto skupiny bez dostatečných zpravodajských informací, zabijete i mnoho dětí," vzkázal Petro americké vládě s tím, že drogové gangy často násilím rekrutují nezletilé. "Pokud budete bombardovat zemědělce, stanou se z nich tisíce partyzánů v horách," dodal kolumbijský prezident. gentura Europa Press s odvoláním na kolumbijské tajné služby napsala, že po sobotním americkém útoku na Venezuelu se už začínají vracet někteří přední lídři někdejších kolumbijských geril.
Petro už o víkendu označil Madurovo zajetí americkými jednotkami a jeho transport do Spojených států za únos a porušení suverenity. Na síti X v napsal, že poslední Madurovu vládu neuznal, protože předloňské prezidentské volby nebyly svobodné. "Ale to, co udělal Donald Trump, je ohavné. Zničili právní stát po celém světě. Krvavě močili na posvátnou suverenitu celé Latinské Ameriky a Karibiku," dodal kolumbijský prezident s tím, že hluboce odmítá imperialistický postoj Washingtonu, který se snaží z Venezuely udělat svou kolonii.
Americký prezident už před měsícem prohlásil, že americké pozemní operace proti drogovým kartelům v Latinské Americe začnou brzy, a to nejen ve Venezuele; a konkrétně zmínil i Kolumbii. Spojené státy mají nyní v karibské oblasti největší nasazení vojenských lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. čtk