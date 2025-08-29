Thajský soud zbavil premiérku funkce. Telefonátem s Kambodžou ohrozila národní zájmy
Thajský ústavní soud v pátek zbavil funkce premiérku Petongtán Šinavatra za to, že červnovým telefonátem s kambodžským expremiérem Hun Senem porušila etická pravidla a poškodila národní zájmy. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž je verdikt již několikátou tvrdou ranou politické dynastii Šinavatrových a mohl by vést k dalšímu období nepokojů.
Ústavní soud už začátkem července na podnět skupiny senátorů Šinavatrové kvůli telefonátu pozastavil výkon funkce. V pátek soudci dospěli k závěrečnému nálezu a nejmladší šéfku vlády v historii 72milionové asijské země zbavili funkce, čímž se otevřela cesta k tomu, aby parlament vybral jejího nástupce či nástupkyni.
Celá kauza se týkala uniklé nahrávky telefonátu s kambodžským expremiérem, ve kterém mu 39letá premiérka podle mnohých poklonkovala a navíc se postavila proti jednomu z velitelů thajské armády, a to v době kdy se Thajsko a Kambodža znovu přou o část nevymezené hranice.
Při střetu armád obou zemí na konci května zemřel jeden kambodžský voják. Na konci června si pak výrazně rozsáhlejší boje vyžádaly desítky životů a přes 260 tisíc lidí vyhnaly z domovů, připomíná agentura AP.
Šinavatrová, která ve funkci strávila jen rok, se za telefonát omluvila a uvedla, že jejím cílem bylo zabránit válce. Tato politička se nyní stala už pátou šéfkou či šéfem thajské vlády, které za posledních 17 let ústavní soud zbavil funkce, což podle Reuters podtrhuje ústřední roli soudní instituce v dlouholetém mocenském boji mezi volenými vládami klanu Šinavatrových a skupinou mocných konzervativců a generálů s dalekosáhlým vlivem.
Thajsko a Kambodža se už více než 100 let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla Kambodža kolonií. Země se přou o území hinduistického chrámu Preah Vihear z 11. století, které si Thajsko nárokuje proto, že kontroluje jeho hlavní přístupové objekty. čtk, per