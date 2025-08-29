EU chce zvýšit výnosy ze zmrazených ruských peněz pro Ukrajinu
Evropská unie se zabývá možnostmi lepšího využití zhruba 200 miliard eur (4,9 bilionu korun) zmrazených ruských aktiv, z jejichž výnosů podporuje Ukrajinu bránící se čtvrtým rokem ruské agresi. Evropská komise chce členským státům na sobotním jednání ministrů zahraničí navrhnout vložení zmrazených financí do rizikovějších investic, které by Ukrajině mohly vynést více peněz, napsal bruselský web Politico. Unie zvažuje i úplné zabavení zmíněné částky, s nímž však nesouhlasí některé členské státy obávající se možných právních následků.
EU se loni shodla, že bude Ukrajinu podporovat z výnosů investovaných ruských aktiv, které drží zejména prostřednictvím finanční instituce Euroclear. Od té doby takto získala několik miliard eur, které Ukrajina dostala ve formě zbraní financovaných z fondu nazvaného Evropský mírový nástroj (EPF).
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek řekla, že unijní exekutiva pracuje na dalším využití aktiv pro obranu a poválečnou obnovu Ukrajiny. Politico s odkazem na několik činitelů uvádí, že aktuálně je na stole možnost rizikovějších investic s vyššími výnosy.
Naproti tomu otázka úplné konfiskace ruských peněz nemá zatím dostatečně širokou podporu. V komisi ji podle serveru prosazují hlavně estonská šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a lotyšský komisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis, jejichž země patří spolu s Polskem k hlavním zastáncům zabavení aktiv. Naproti tomu Německo, Itálie či Belgie, v níž sídlí Euroclear, varují před možnými prohranými právními spory s Ruskem v případě jeho očekávatelných žalob. Proti veškerému využívání peněz se staví Maďarsko, jehož žalobou na EU v této věci se tento týden začal zabývat unijní soud. čtk, per