0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
28. 8. 20254 minuty

Co všechno se dá prezidentsky vetovat? Třeba zdražení alkoholu nebo Starlink pro Ukrajinu a azyl pro milion uprchlíků

Odpor k Ukrajincům přináší volební úspěch a získává přízeň voličů - v Polsku stejně jako v Česku

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota a Silvie Lauder.

Nový polský prezident Karol Nawrocki ukazuje, jak vypadá slibovaná válka s vládou. Jeho pravomoc vetovat parlamentem schválené zákony je silnější než v české ústavě a vláda potřebuje k přehlasovaní víc než pouhou většinu, což současný Tuskův kabinet nedokáže. A tak Nawrocki používá tuto možnost ve velkém.

Vetuje zákon o dokumentech, které musí vyplňovat zemědělci. Vetuje zvýšení daně z alkoholu. Vetuje zákon, jenž upravuje množství zemního plynu, který z bezpečnostních důvodů musí být v každý daný moment fyzicky přítomný na polském území. Vetuje snížení trestů za daňové podvody. Vetuje zákon usnadňující stavbu větrných elektráren. A vetuje také zákon o polské pomoci Ukrajincům.

V Polsku má každé dítě do osmnácti let nárok na měsíční příspěvek osm set zlotých (v přepočtu čtyři tisíce korun). O příspěvek může žádat každý rodič nebo pěstoun, je automatický a téměř bez podmínek – a od roku 2022 se vztahuje také na všechny uprchlíky z Ukrajiny.

↓ INZERCE

Od té doby takto polský stát vyplatil v přepočtu zhruba 14 miliard korun. Osmdesát procent Ukrajinců (respektive hlavně Ukrajinek, protože ty tvoří většinu uprchlíků) v Polsku pracuje, ekonomové vypočítali, že do státního rozpočtu přispěli v přepočtu pětasedmdesáti miliardami korun. Karol Nawrocki (a celá polská národovecká pravice) vyžaduje, aby podmínky nebyly tak vstřícné. Na příspěvek má mít nárok jen ten, kdo pracuje.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články