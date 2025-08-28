Co všechno se dá prezidentsky vetovat? Třeba zdražení alkoholu nebo Starlink pro Ukrajinu a azyl pro milion uprchlíků
Odpor k Ukrajincům přináší volební úspěch a získává přízeň voličů - v Polsku stejně jako v Česku
Nový polský prezident Karol Nawrocki ukazuje, jak vypadá slibovaná válka s vládou. Jeho pravomoc vetovat parlamentem schválené zákony je silnější než v české ústavě a vláda potřebuje k přehlasovaní víc než pouhou většinu, což současný Tuskův kabinet nedokáže. A tak Nawrocki používá tuto možnost ve velkém.
Vetuje zákon o dokumentech, které musí vyplňovat zemědělci. Vetuje zvýšení daně z alkoholu. Vetuje zákon, jenž upravuje množství zemního plynu, který z bezpečnostních důvodů musí být v každý daný moment fyzicky přítomný na polském území. Vetuje snížení trestů za daňové podvody. Vetuje zákon usnadňující stavbu větrných elektráren. A vetuje také zákon o polské pomoci Ukrajincům.
V Polsku má každé dítě do osmnácti let nárok na měsíční příspěvek osm set zlotých (v přepočtu čtyři tisíce korun). O příspěvek může žádat každý rodič nebo pěstoun, je automatický a téměř bez podmínek – a od roku 2022 se vztahuje také na všechny uprchlíky z Ukrajiny.
Od té doby takto polský stát vyplatil v přepočtu zhruba 14 miliard korun. Osmdesát procent Ukrajinců (respektive hlavně Ukrajinek, protože ty tvoří většinu uprchlíků) v Polsku pracuje, ekonomové vypočítali, že do státního rozpočtu přispěli v přepočtu pětasedmdesáti miliardami korun. Karol Nawrocki (a celá polská národovecká pravice) vyžaduje, aby podmínky nebyly tak vstřícné. Na příspěvek má mít nárok jen ten, kdo pracuje.
