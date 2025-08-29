Ministertsvo práce zatím nemá na příští rok finance na sociální služby
Ministerstvu práce v navrhovaném rozpočtu zatím chybí peníze na podporu sociální práce, na ochranu dětí či na dotace na sociální služby. Jednání o zajištění financí budou pokračovat i v září. Vyplývá to z vyjádření ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Jaké by měl mít jeho resort příští rok příjmy a výdaje a kolik peněz mu na dotace schází, neupřesnil. Ministerstvo financí má předložit návrh zákona o státním rozpočtu do konce srpna, vláda normu musí poslat Sněmovně do konce září.
Mohlo by vás zaujmout:
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce novým zákonem přilákat víc lidí k profesi sociálního pracovníka. Jak byste popsali kouzlo své práce?
V tomto roce má ministerstvo práce příjmy zhruba 742,3 miliardy korun a výdaje asi 926,5 miliardy. Do důchodů má letos putovat 689,7 miliardy korun, do státní sociální podpory a pěstounské péče 61,4 miliardy a do dávek hmotné nouze asi 7,5 miliardy korun. Na příspěvek na péči se počítá s 38 miliardami korun. Příští rok bude resort potřebovat na výplaty víc. Od ledna vzrostou důchody, do dávek se promítne zvýšení životního minima, zvedne se část příspěvků na péči. V plánu je růst platů. Kvůli stárnutí společnosti je potřeba rozvíjet sociální služby.
"Ještě před sebou máme zhruba do poloviny září jednání k rozpočtu, kterých bude ještě několik. Proti jiným resortům je u nás velká část výdajů dána mandatorně. Tam v zásadě není moc co řešit, to jsou prostě zákonem dané věci včetně valorizací. My jsme teď samozřejmě v situaci, kdy ještě hodně intenzivně řešíme věci, které se týkají dofinancování třeba agend OSPOD (odbory ochrany dětí), protože jsme slíbili, že tam navýšíme příspěvek. Je pro nás důležité udržet například podporu sociální práce, kterou dělají obce. Pak řešíme to, abychom nějakým způsobem nakombinovali dostatečné finanční zdroje na sítě sociálních služeb (dotace na celorepublikové a regionální služby)," řekl Jurečka. Zmínil i dotace na podporu programů pro rodiny.
Server Novinky.cz na konci července informoval o tom, že v předběžném návrhu rozpočtu ministerstvo financí nepočítalo s žádnou částkou na národní dotace. Podle Jurečky se při jednáních o podobě státní pokladny na příští rok tato položka řeší. "Financování sociálních služeb je de facto národní dotační titul," podotkl ministr.
Mohlo by vás zaujmout:
„Šachta má svou poezii, ale péče mě naplňuje.“ Příběh muže, který sfáral mezi seniory
Podle něj by do sociálních služeb mělo putovat příští rok víc peněz než letos. "My dopočítáváme varianty jednak toho přímého financování (z dotací), plus nám tam vstupuje zvýšený příspěvek na péči a finalizujeme i diskusi o tom, jak by vypadal návrh úhradové vyhlášky. To jsou tři zdroje, které se u poskytovatele stékají. Chci, aby celkově na sociální služby šlo víc, protože kapacity je potřeba navyšovat," uvedl šéf resortu práce.
Jak by se případně mohly v úhradové vyhlášce posunout cenové stropy za pečovatelskou službu, asistenci, pobyt v domovech či stravu a o kolik víc by mohli klienti platit, není zatím jasné. Při minulých úpravách se zohledňovala inflace i růst příspěvků na péči a penzí. čtk, per