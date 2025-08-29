0:00
včera 15:35

Fico na oslavách SNP oznámil cestu do Číny. Chystá se tam i Putin

Slovenský premiér Robert Fico v pátek na oslavách výročí vypuknutí Slovenského národního povstání oznámil, že v pondělí se vypraví do Číny, kde se zúčastní oslav ukončení druhé světové války. Hodlá využít příležitosti, aby se setkal s co největším počtem zahraničních státníků, uvedla zpravodajská televize TA3. V Číně má být tou dobou také ruský prezident Vladimir Putin, se kterým se Fico setkal loni v prosinci v Moskvě.

Schůzka, kterou Fico i dnes obhajoval, vyvolala vlnu kritiky doma i v zahraničí. Na Slovensku vedla k vlně protivládních demonstrací. Fico tehdy tvrdil, že slovenská opozice usiluje o státní převrat. Opoziční politici Ficovy výpady odmítli jako pokusy odklánět pozornost veřejnosti od neřešených problémů země.

"Dokud budu předsedou slovenské vlády, politika mé vlády bude slovenská a suverénní. Mně nikdo nebude říkat, kam mám jít a kam nemám jít," prohlásil v pátek Fico podle TA3.

Zároveň oznámil, že Slovensko posílá do Pásma Gazy přibližně 6,2 tuny základních potravin. Momentálně je tato pomoc v Jordánsku na letišti, do Pásma Gazy má být shozena na padácích. "Chceme ukázat, kde je naše místo a co si o tom myslíme," řekl. Slovensko podle premiéra bude nadále podporovat mírovou politiku založenou na mezinárodním právu.

"Lehkomyslně se dnes otvírají témata, jako je nová válka, nový konflikt mezi Východem a Západem, hovoří se o porcování Ruska, popírají se výsledky druhé světové války," prohlásil. Podle něj Slovensko ví, odkud přišla svoboda a co národy bývalého Sovětského svazu zaplatily za osvobozovací boj. čtk, per

