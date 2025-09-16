Strana Volt žádá ústavní soud, ať přesně řekne, co v Česku je a co není koalice
Ústavní soud (ÚS) dnes obdržel dvě stížnosti strany Volt Česko, poukazují na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách. Jedna se týká kandidátek Stačilo!, druhá kandidátek hnutí SPD. Volt Česko žádá vyjasnění definice koalice, případně zrušení části volebního zákona, shrnuli dnes právníci Voltu na tiskové konferenci v Praze. Natálie Nechvátalová z odboru vnějších vztahů ÚS ráno ČTK potvrdila, že soud stížnosti obdržel.
Soud už také určil podle rozvrhu práce soudce zpravodaje. V řízení, které se týká Stačilo!, to bude Milan Hulmák, u stížnosti kvůli kandidátkám SPD figuruje jako zpravodajka Veronika Křesťanová. O výsledku však bude hlasovat plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň.
Součástí stížností je také návrh na zrušení příslušných rozhodnutí krajských úřadů a na ně navazujících usnesení krajských soudů. Stížnost směřující ke kandidátkám SPD obsahuje i žádost o přednostní projednání z důvodů naléhavosti v souvislosti s blížícím se termínem voleb. Volby se konají 3. a 4. října.