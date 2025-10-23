Státy EU se shodly na 19. balíku sankcí proti Rusku, Slovensko stáhlo blokaci
Členské státy Evropské unie se ve čtvrtek ještě před začátkem summitu EU shodly na devatenáctém balíku sankcí proti Rusku, uvedlo dánské předsednictví. Slovensko ve středu přestalo přijetí blokovat, když do závěrů summitu prosadilo formulace týkající se energetiky a automobilového průmyslu. Sankční balíček, který je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Obsahuje rovněž návrh omezit pohyb ruských diplomatů po schengenském prostoru, který téměř dva roky prosazovala Česká republika.
Nové sankce v posledních dnech blokovaly Rakousko a Slovensko, ale nakonec jedinou výhradu měla Bratislava. Netýkala se nicméně samotných omezení, premiér Robert Fico chtěl do summitových závěrů prosadit formulace týkající se energetiky a automobilového průmyslu, což se mu podle jeho středečních vyjádření podařilo.
Podle Dánska, které nyní EU předsedá, se jedná o významný balíček, který se zaměřuje na hlavní ruské zdroje příjmů prostřednictvím nových energetických, finančních a obchodních opatření. Jeho cílem je "oslabit schopnost Ruska vést válku". Omezení se tak zaměřují na dovoz LNG, takzvanou ruskou stínovou flotilu, leteckou dopravu i kryptoměny. "Zavádíme rovněž nový mechanismus omezující pohyb ruských diplomatů v rámci EU," dodalo předsednictví.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po příjezdu na summit EU v Bruselu uvedl, že nové sankce Spojených států a Evropské unie proti Rusku jsou velmi důležitým krokem. Podle Zelenského je potřeba vyvinout větší tlak na Rusko, aby bylo dosaženo příměří. čtk
Zákaz LNG vstoupí v platnost ve dvou fázích, krátkodobé smlouvy skončí po šesti měsících a dlouhodobé smlouvy od 1. ledna 2027. Jako stínová flotila bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází exportní omezení. Nový balíček konkrétně zmiňuje dalších 117 lodí, většinou tankerů, čímž se jejich celkový počet zvýší na 558. Seznam zahrnuje také banky v Kazachstánu a Bělorusku i čtyři subjekty spojené s čínským ropným průmyslem. čtk