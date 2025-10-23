Válek nebude na sněmu TOP 09 kandidovat na předsedu strany
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek nebude kandidovat na předsedu TOP 09. Na síti X uvedl, že přijal výzvu k obhajobě funkce prvního místopředsedy strany. Strana bude vybírat nástupce dosavadní šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové v Praze 8. listopadu.
Válek je členem nejužšího vedení TOP 09 od roku 2019. Nejprve byl řadovým místopředsedou, na posledním sněmu před dvěma lety vystřídal v roli prvního místopředsedy senátora Tomáše Czernina, který post neobhajoval. Na pražském sněmu Válka tehdy podpořilo 94 procent delegátů. Vicepremiér vlády Petra Fialy (ODS) nyní napsal , že přijímá výzvu k obhajobě funkce. Poděkoval všem, kdo ho ke kandidatuře vyzvali. "Jejich výzva je pro mě závazkem, proto i nadále chci ze své pozice bránit hodnoty vetknuté do názvu TOP 09 - tradice, odpovědnost, prosperita," uvedl.
Strana má podle něj jasně definované hodnoty, jako jsou prozápadní orientace, rozpočtová odpovědnost, ochrana životního prostředí či obrana hodnot vtělených do Ústavy a Listiny základních práv a svobod. K tomu podle něj patří konkrétní cíle, jako jsou přijetí eura, ochrana nezávislosti veřejnoprávních médií či udržení vysoké úrovně českého zdravotnictví.
"Budeme tvrdou opozicí. Pod nově zvoleným vedením musí TOP 09 fungovat jako sehraný tým a mobilizovat členy i voliče. Čeká nás neúprosný, ale věcný boj z opozičních lavic. Na rozdíl od současné opozice, která o naší vládě setrvale lhala, nám ale stačí říkat pravdu," dodal.
Pekarová Adamová v únoru oznámila odchod z vysoké politiky ze zdravotních důvodů. Kandidaturu na předsedu TOP 09 již oznámil poslanec Matěj Ondřej Havel, zvažuje ji například i končící ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek. Krajský výbor TOP 09 ve Zlínském kraji nominoval právě ve čtvrtek na funkci předsedy Jiřího Pospíšila čtk
