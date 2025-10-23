Rubio a Vance kritizovali postoj izraelského parlamentu ohledně Západního břehu
Americký viceprezident J. D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio kritizovali středeční předběžné hlasování izraelského parlamentu o návrzích zákonů rozšiřujících svrchovanost Izraele na Západním břehu Jordánu. Podle Rubia by postup parlamentu mohl ohrozit příměří v Pásmu Gazy, které oplatí od 10. října.
"Myslím, že se (americký) prezident (Donald Trump) ujistil, že to není něco, co bychom v tuto chvíli mohli podpořit. Ohrozilo by to příměří a bylo by kontraproduktivní," řekl šéf americké diplomacie novinářům ve středu večer.
Hlasování komentoval před svým odletem z Izraele i americký viceprezident Vance, který ho označil za "velmi hloupý politický trik" a osobní urážku. "Politikou Trumpovy administrativy je, že Západní břeh Jordánu nebude anektován Izraelem," uvedl.
Kneset se ve středu vyslovil pro další projednání dvou návrhů zákonů, jejichž cílem je rozšířit izraelskou svrchovanost na okupovaném Západním břehu Jordánu. Poslanci o návrzích hlasovali v předběžném čtení, což mělo umožnit jejich projednání v prvním čtení. Židovský stát v srpnu schválil klíčový projekt výstavby 3400 bytů na Západním břehu, který odsoudila OSN a několik zahraničních představitelů. Trump se postavil proti jakékoli anexi této oblasti Izraelem, již podporuje izraelská krajní pravice.
Rubio zahajuje návštěvu Izraele v návaznosti na viceprezidenta Vance, který se přitom ohledně udržení příměří s teroristickým hnutím Hamás vyjádřil optimisticky. Dohoda vycházející z plánu prezidenta Trumpa se v neděli zdála být ohrožená po smrtelných násilnostech v Gaze a vzájemných obviněních z jejího porušování, nadále však platí.
Na základě dohody o příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, měl Hamás a jeho spojenci do 72 hodin propustit všechny živé rukojmí a vrátit těla všech 28 mrtvých rukojmích. Dne 13. října Hamás propustil všech 20 živých rukojmích a od té doby postupně předává těla mrtvých, přičemž tvrdí, že nezná všechna místa, kde se pozůstatky nacházejí, a musí po nich pátrat.