Schillerová: Budoucí koalice se shodla na zrychlení stavebního řízení
Vznikající koalice ANO, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristů se podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové shodla na prioritách v podpoře dostupného bydlení. Chce prosadit zrychlené stavební řízení, zvýhodněné půjčky nebo bonusy za dítě a další nástroje pro podporu rodin.
"Bydlení byla vlajková loď volebního programu hnutí ANO. Musíme začít zrychleným stavebním řízením, ale musíme navázat i systémem, ať už jsou to půjčky zvýhodněné, bonusy za dítě, tedy vše co souvisí s podporou rodin. Takže to jsou věci, které jsme debatovali a dokázali jsme se shodnout nakonec na nějakém finálním textu," uvedla Schillerová po čtvrtečním jednání. Podle ní se chystá ke stavebnímu řízení kulatý stůl, ze kterého by měl vzejít poslanecký návrh novely stavebního zákona, který by stavební řízení zrychlil.
Ministerstvo pro místní rozvoj má na starosti agendu kolem rozdělování peněz z evropských fondů a bude mít zásadní podíl na přípravě programovacího období od roku 2028 - což bylo téma, které se podle Schillerové v obecné rovině rovněždostalo do programového prohlášení vlády. Stejně tak je podle ní důležité, aby dobíhající období bylo řádně zprocesováno a ČR nepřišla o peníze na již rozpracované projekty.
Čtvrtý den vyjednávání začal otázkami ministerstva spravedlnosti. Vznikající koalice se shoduje na zpřísnění některých trestů, chce podle Schillerové řešit vzdělávání soudců či platy administrativních pracovníků u soudů. "Shodujeme se na zpřísnění některého typu trestných činů, chceme řešit problematické věci jako vzdělávání soudců, vrátit se k odměňování administrativních pracovníků, ale také Vězeňské služby, tu ozbrojenou část bychom chtěli narovnat podobně jako u jiných ozbrojených složek," řekla, odmítla však, že by nový kabinet směřoval obecně k represivnější trestněprávní politice.
"Jsou to třeba sexuálně motivované činy vůči dětem, nelíbí se nám to, že se prosadilo zmírnění trestání za neplacení výživného. Jsou to taková ožehavá témata, která vnímáme jako problém ve společnosti, o těch se chceme bavit," uvedla Schillerová. Místopředsedkyně ANO rovněž potvrdila, že programové prohlášení bude počítat s všeobecným referendem, vylučovat ale bude hlasování o závazcích plynoucích z členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO).