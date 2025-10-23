Kupka bude kandidovat na předsedu ODS
Ministr dopravy v končící vládě Martin Kupka bude kandidovat na předsedu ODS, ve čtvrtek přijal nominaci na jednání místní organizace ODS ve středočeských Líbeznicích, kde bydlí a dříve dělal starostu. síti X. Nynější předseda ODS Petr Fiala chce v čele strany skončit po lednovém kongresu.
Kupka, který je teď místopředsedou ODS, na síti X napsal, že na předsedu ODS byl na jednání líbeznické organizace ODS nominován jednomyslně. "Děkuji kolegům za projevenou důvěru a podporu, které si velmi vážím. Nominaci jsem s pokorou přijal a těším se na otevřenou diskusi s členskou základnou na regionálních sněmech po celé republice," dodal.
JDU DO TOHO! 💙 Děkuji kolegům z Líbeznic za podporu! 🤝🏻 pic.twitter.com/oKuFQN5rQK— Martin Kupka (@makupka) October 23, 2025