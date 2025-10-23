Papež kritizoval nelidské zacházení s migranty
Lev XIV. označil za závažný zločin špatné zacházení s migranty a vyzval státy ke vstřícnějšímu přístupu k přistěhovalcům. První papež pocházející z USA také na světovém setkání občanských hnutí ve Vatikánu řekl, že vlády mají morální povinnost poskytnout migrantům v nouzi útočiště.
Podle papeže se vůči migrantům přijímají stále více nelidská opatření a nakládá se s nimi mnohdy jako s odpadem, a ne jako s lidskými bytostmi. Ačkoliv nikoho nejmenoval, jeho prohlášení přichází poté, co před několika týdny kritizoval protiimigrační politiku prezidenta Spojených států Donalda Trumpa.
Papež také upozornil na potřeby chudých. Ti jsou podle něj v centru evangelia a církev musí odsuzovat nerovnost, která je kořenem sociálních problémů. Ostře se vymezil také proti těžebním společnostem, které vykořisťují své pracovníky, vysidlují původní obyvatelstvo a využívají dětskou práci. Dodal, že o nerostné bohatství chudých států soutěží světové velmoci s velkými korporacemi, což ohrožuje jejich státní suverenitu a stabilitu. Lev XIV. na závěr poděkoval občanským hnutím za to, že se těmito formami dehumanizace zabývají a fungují jako zastánci lidskosti.
Lev XIV., zvolený letos v květnu, již ve svém prvním významném dokumentu z 9. října vyzval svět k pomoci migrantům. Odvolával se přitom na svého zesnulého předchůdce papeže Františka, který taktéž kritizoval Trumpovy kroky vůči přistěhovalcům.