Lula da Silva se bude počtvrté ucházet o úřad brazilského prezidenta
Devětasedmdesátiletý brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva oznámil, že se bude příští rok znovu ucházet o nejvyšší úřad v zemi. Pokud by volby vyhrál, šlo by již o jeho čtvrté funkční období v prezidentském úřadu. Lula da Silva stál v čele Brazílie už v letech 2003 až 2010 a prezidentem se stal znovu v lednu 2023.
"Bude mi 80 let, ale můžete si být jisti, že mám energii stejně jako, když mi bylo 30," řekl při návštěvě Indonésie. Lula, který osmdesátiny oslaví příští týden. V poslední době naznačoval, že má v plánu kandidovat ve volbách v roce 2026, pokud mu to dovolí zdravotní stav. Loni v prosinci Lula musel podstoupit dvakrát operaci hlavy kvůli krvácení do mozku, které bylo následkem zranění, jež si přivodil několik týdnů předtím při pádu v prezidentské rezidenci.
Lulova popularita letos začátkem roku mírně klesla kvůli inflaci a růstu cen potravin, v posledních týdnech ale opět roste díky tomu, že se během diplomatické krize s USA prezentoval jako obránce národní suverenity. Roztržku vyvolal americký prezident Donald Trump, když zvýšil dovozní clo na velkou část brazilských produktů a když jeho vláda také uvalila sankce na několik brazilských soudců a ministrů kvůli procesu s krajně pravicovým exprezidentem Jairem Bolsonarem. Trump proces s bývalým prezidentem Brazílie, který byl nakonec minulý měsíc odsouzen za pokus o převrat, označil za hon na čarodějnice. čtk