Zmrazená ruská aktiva by podle Zelenského neměla sloužit jen humanitárním účelům
Zmrazená ruská aktiva by neměla být využita pouze na humanitární účely, řekl na čtvrteční tiskové konferenci na summitu Evropské unie v Bruselu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V této souvislosti zdůraznil, že Ukrajina peníze potřebuje i na zbraně k účinné obraně.
Dopoledne ukrajinský prezident vyzval unijní lídry, aby se co nejdříve dohodli na plánu využití zmrazených ruských aktiv v Evropě na podporu bránící se Ukrajiny. Také uvedl, že významnou část těchto aktiv Ukrajina použije na nákup zbraní od svých evropských spojenců.
Na tiskové konferenci na otázky novinářů, zda očekává schválení plánu na využití těchto aktiv, neodpověděl jednoznačně. Vyjádřil však naději, že lídři učiní pozitivní politické rozhodnutí, které Ukrajině finančně pomůže na základě zmrazených ruských aktiv.
Zmrazená ruská aktiva by podle Zelenského měla Ukrajina mít možnost využít také k domácí výrobě zbraní. Ukrajinský prezident v této souvislosti poznamenal, že ukrajinské střely dlouhého doletu mají dosah 3000 kilometrů.