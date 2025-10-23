SPD už představila Babišovi všechny své ministerské kandidáty
Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) už představilo předsedovi ANO a pravděpodobnému příštímu premiérovi Andreji Babišovi všechny odborníky, které navrhuje do vlády. Novinářům to při příchodu na programová jednání vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů řekl předseda SPD Tomio Okamura.
Programové prohlášení vznikající vlády bude podle něj spíš všeobecné a deklaratorní, konkrétní obsah budou pak upřesňovat expertní schůzky. program budoucí koalice bude počítat se zavedením všeobecného referenda, uvedl také posléze Okamura s tím, že široký návrh umožňující i hlasování o členství v Evropské unii či NATO ale SPD s 15 poslanci prosadit nemohla. ANO, SPD a Motoristé jednají o programovém prohlášení čtvrtým dnem, čtvrteční debaty se týkají spravedlnosti, životního prostředí či místního rozvoje.
Vznikající koalice dosud výslovně žádné kandidáty do vlády nepotvrdila. Kvůli rasistickým či homofobním výrokům však čelí kritice možná nominace poslance Motoristů Filipa Turka, o kterém se hovoří v souvislosti s ministerstvem zahraničí. Ekologové pak odmítají nástup předsedy Motoristů Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí, strana i Macinka podle nich popírají vědecké poznatky v této oblasti.
Okamura před projednáváním kapitoly životního prostředí výtky proti Macinkovi nekomentoval . "Jednání je rozděleno tak, že každá strana řeší s vítězem voleb své kandidáty. Za nás máme hotovo, my naše odborníky představili, pan předseda (Andrej) Babiš (ANO) je viděl a už s nimi komunikoval," uvedl. Obsazení ministerstev za Motoristy je věcí této strany a ANO, řekl Okamura. "My čekáme na tu dohodu," uvedl. Zásadní rozpory v ekologickém programu trojice stran nevidí.
Havlíček zopakoval, že vznikající koalice personální otázky nekomentuje, protože nominace nejsou definitivní. "Rozumíme tomu, že každá strana má své nominanty, ale je to věc finálního koaličního jednání. U každého ministra je celá řada oponentů a podporovatelů," uvedl. Čas na kritiku kandidátů je podle něj ve chvíli, kdy už fungují na ministerstvu. "O sestavě ministrů rozhoduje budoucí premiér po dohodě s koalicí, nám nemůže dávat vládní sestavu neziskový sektor nebo média," řekl.
Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný řekl, že dodržuje informační embargo, které si ANO, SPD a Motoristé aktuálně na personální otázky dali. O personáliích podle něj bude čas hovořit až poté, co se uzavřou programová jednání. Macinka řekl, že personálie komentovat nebude. "Ale nebude asi nic proti ničemu, když prozradím, že (pátečního programového) jednání o zahraničněpolitických otázkách se Filip Turek zúčastní," uvedl.
ANO, SPD a Motoristé před dvěma týdny oznámili, že jejich vláda bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři SPD, čtyři Motoristé. ANO bude mít vedle premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví. čtk