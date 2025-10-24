0:00
Státní vyznamenání letos od prezidenta obdrží 48 lidí, o osm méně než loni

Státní vyznamenání letos od prezidenta Petra Pavla obdrží 48 lidí, v loňském roce vyznamenaných bylo 56. Vyznamenání předá v úterý 28. října na Den vzniku samostatného československého státu ve Vladislavském sále Pražského hradu. Jména oceněných Hrad předem nezveřejňuje.

Přesto, že počet vyznamenaných letos klesl, nominací na vyznamenání Hrad obdržel o deset procent více než loni, a sice okolo 600, řekl k předávání vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina. "Nicméně finální číslo nikdy není určené, je to opravdu na panu prezidentovi a my jsme skončili na čísle 48," uvedl. "Pořád je to daleko více, než bylo u bývalých prezidentů," doplnil.

Na slavnostní večer k udílení státních vyznamenání obdrželo pozvánku zhruba 2000 lidí, přímo do Vladislavského sálu se jich vejde 650. Hrad letos nebude zvát konkrétní poslance. Jejich výběr bude na sněmovních stranách a hnutích, kterým nabídlo celkem tři desítky míst ve Vladislavském sále. Důvodem je říjnová obměna Sněmovny.

Kolik lidí dostane nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, Vašina nesdělil. V minulém roce ho obdrželi in memoriam generálové a legionáři Sergěj Jan Ingr a František Moravec, dále architekta Eva Jiřičná a choreograf Jiří Kylián.

Při svém prvním předávání státních vyznamenání v roce 2023 Pavel ocenil 62 lidí. Předchozí prezident Miloš Zeman za své desetileté funkční období vyznamenal 394 osobností. Při posledním předávání vyznamenání ve funkci oceněním 78 mužů a žen vybočil ze svého obvyklého počtu zhruba 40 vyznamenaných. Václav Klaus pak během desetiletého působení na Pražském hradě každoročně 28. října uděloval mezi 20 a 24 vyznamenáními. Jen v den 90. výročí založení Československa v roce 2008 ocenil 28 osobností.

Václav Havel mezi lety 1995 a 2002 udělil víc než 400 vyznamenání. V roce 1998 vyznamenal téměř 90 osobností, za což ho kritizoval tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS a nástupce ve funkci prezidenta Klaus. čtk

