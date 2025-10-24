0:00
12:40

Evropská komise předběžně shledala, že TikTok a Meta porušují pravidla transparentnosti

Evropská komise předběžně shledala, že společnosti Tiktok a Meta porušují svou povinnost transparentnosti podle evropského nařízení o digitálních službách (DSA). Podle unijní exekutivy platformy Facebook, Instagram a TikTok neposkytují expertům dostatečný vhled do veřejných údajů. Pokud neprovedou úpravy, hrozí firmám vysoké pokuty za nedostatečnou transparentnost dat, dodala komise v prohlášení.

Podle unijní exekutivy Facebook a Instagram rovněž zřejmě neposkytují uživatelsky přívětivý a snadno dostupný mechanismus pro nahlašování nelegálního obsahu, jako je materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí a teroristický obsah.

Předběžná zjištění podle komise, která je zároveň regulačním orgánem EU, ukazují, že Facebook, Instagram a TikTok "mohly zavést komplikované postupy a nástroje" pro výzkumné pracovníky. Výzkumníci pak v důsledku mají často přístup jen k částečným či nespolehlivým datům, což má dopad na jejich schopnost zkoumat například právě to, zda jsou uživatelé, včetně nezletilých, vystaveni nezákonnému nebo škodlivému obsahu. Umožnit výzkumníkům přístup k údajům platforem je přitom základní povinností transparentnosti podle nařízení o digitálních službách.

Facebook, Instagram a TikTok mají nyní možnost přezkoumat dokumenty obsažené ve vyšetřovacích spisech komise a písemně odpovědět na předběžná zjištění. Mohou rovněž přijmout nápravná opatření. Jestliže tak neučiní, může EK rozhodnout o nesplnění povinnosti, což může vést k uložení pokuty až do výše šesti procent celkového celosvětového ročního obratu dané společnosti. čtk

