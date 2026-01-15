Babiš: K Čapímu hnízdu se vydat nenechám, najdou se soudci, kteří rozhodují politicky
Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že se nenechá Sněmovnou vydat k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Dotačním případem se zabývají soudy. Babiš ve čtvrtek před poslanci uvedl, že justici nezpochybňuje, najdou se podle něj ale soudci, kteří rozhodují politicky. Žádost soudu o premiérovo vydání ke stíhání začne věcně posuzovat mandátový a imunitní výbor příští týden v úterý, doporučení plénu by měl dát začátkem února.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. Babiš dnes uvedl, že někdejší prezident Miloš Zeman mu nabídl abolici, tedy zastavení trestního stíhání. Sněmovna už třikrát pokračování stíhání umožnila. "A to jsem si ještě myslel, že veškerá justice rozhoduje nestranně, nepoliticky. Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat, proto," řekl premiér.
Sněmovní výbor se bude zabývat také soudní žádostí o vydání předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) ke stíhání v souvislosti s případem předloňských plakátů hnutí před senátními a krajskými volbami. Okamura již dříve stíhání opakovaně označil za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho Sněmovna k stíhání vydala.
Někteří opoziční politici veřejně označují koalici ANO, SPD a Motoristů za koalici nevydání. Očekává se, že Sněmovna tentokrát Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání nevydá. Mandátový a imunitní výbor Babiše i Okamuru na úterní schůzi pozval, oba potvrdili účast. Doprovodit je mají jejich právníci. Jednání výboru jsou neveřejná. čtk