První úhrada půjčky EU pro Ukrajinu se očekává v dubnu
Evropská komise ve středu předložila soubor legislativních návrhů, jejichž cílem je zajistit Ukrajině nepřetržitou finanční podporu v letech 2026 a 2027. Předsedkyně komise Ursula von der Leyen na tiskové konferenci v Bruselu uvedla, že první finance z půjčky v hodnotě 90 miliard eur (přes dva biliony korun) by měl Kyjev dostat v dubnu. Legislativní návrhy nyní musí schválit Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy EU.
"Vysíláme tím naprosto jasný signál, že stojíme i nadále neochvějně za Ukrajinou," řekla von der Leyen o bezúročné půjčce pro Kyjev, na které se v prosinci dohodl summit Evropské unie. Dalším krokem v celém procesu je právě předložení legislativních textů. Česko, Maďarsko a Slovensko již v prosinci uvedly, že se nepřipojí ke garancím, které s tím jsou spojené, a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
"Za něco málo přes měsíc si připomeneme čtvrté výročí ruské agrese vůči Ukrajině. Rusko nejeví žádné známky ústupu. Žádné známky lítosti. Žádné známky snahy o mír. Právě naopak. Během vánočních prázdnin zintenzivnilo útoky, zabíjí civilisty a narušuje energetickou infrastrukturu. To musí skončit," uvedla šéfka unijní exekutivy. "Všichni chceme mír na Ukrajině. Proto musí být Ukrajina v pozici síly. Z toho důvodu jsme se dohodli, že pokryjeme vojenské a rozpočtové finanční potřeby Ukrajiny na roky 2026 a 2027," dodala.
Z částky 90 miliard eur by mělo jít 30 miliard eur na podporu ukrajinského rozpočtu tak, aby země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. "Tyto investice jsou podmíněny reformami, které mají Ukrajinu přiblížit k členství v Evropské unii," dodala předsedkyně komise.
Šedesát miliard eur půjde na vojenskou podporu Ukrajiny. Finanční prostředky by měly být použity na nákup vybavení převážně z Ukrajiny a z Evropské unie. Právě obranné výdaje Ukrajiny byly předmětem sporu mezi členskými státy. Některé země, jako například Francie, prosazovaly striktní pravidlo nakupovat vše pouze v Evropě. Jiné státy, jako Německo či Nizozemsko, naopak tvrdily, že Ukrajina by měla mít možnost nakupovat neevropské zbraně, tedy například americké zbraně, pokud to bude potřeba k boji proti Rusku. Výsledný návrh představuje kompromis, který by měl vyhovovat oběma táborům.
Unijní prezidenti a premiéři měli na summitu v prosinci původně na stole návrh na takzvanou reparační půjčku zajištěnou zmrazenými ruskými aktivy, jež se z velké části nacházejí v Belgii. Na použití těchto peněz se ale lídři neshodli. Po mnohahodinovém jednání, které skončilo v časných ranních hodinách, oznámil předseda Evropské rady António Costa, že dospěli k novému, kompromisnímu řešení, kterým je právě půjčka Ukrajině v hodnotě 90 miliard eur. V praxi by to mělo znamenat, že si EU půjčí na finančních trzích a bude za půjčku ručit rezervou v unijním rozpočtu. Následně tyto finance půjčí Kyjevu.
Nadále nicméně budou pokračovat práce na využití takzvané reparační půjčky pro Ukrajinu zajištěné zmrazenými ruskými aktivy, bylo uvedeno v závěrech z prosincového summitu, které podpořilo 25 zemí, tedy sedmadvacítka bez Maďarska a Slovenska. "Nadále si vyhrazujeme právo využít zmrazených ruských aktiv," zdůraznila dnes von der Leyenová s tím, že návrh na reparační půjčku zůstává i nadále na stole.
Šéfka komise nyní doufá, že se Evropský parlament a Rada EU rychle dohodnou na potřebné legislativě a umožní tak, aby první úhrada z 90miliardové částky mohla na Ukrajinu putovat již brzy, konkrétně v dubnu. Podobně se vyjádřil i eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. Zdůraznil přitom, že "Ukrajina tuto půjčku splatí až poté, co Rusko zaplatí reparace".
"Vysíláme jasný signál, že čas nehraje ve prospěch Ruska. Finanční potřeby Ukrajiny budou zajištěny a bude jí zaručena i předvídatelná rozpočtová podpora ve formě půjčky," řekla eurokomisařka pro rozšíření EU Marta Kosová. "Nikdo by neměl pochybovat o tom, že EU bude Ukrajinu i nadále podporovat," dodala s tím, že podpora ze strany unie jde nad rámec finančních potřeb napadené země. EU podle ní Ukrajině rovněž dává k dispozici jasný plán reforem, které pomáhají posilovat veřejné instituce, pomohou přilákat investice a přiblížit zemi k členství v sedmadvacítce. čtk