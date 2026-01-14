Trump zopakoval, že Spojené státy potřebují Grónsko kvůli bezpečnosti
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti zopakoval, že Spojené státy potřebují Grónsko pro zajištění národní bezpečnosti. Pokud Grónsko Spojené státy nezískají, bude se o to podle šéfa Bílého domu pokoušet Rusko a Čína. Trump v této souvislosti prohlásil, že NATO bude ještě silnějším odstrašujícím prostředkem, pokud bude Grónsko v rukou USA. Je proto podle něj v zájmu Severoatlantické aliance, aby Spojené státy Grónsko, které je autonomním dánským územím, získaly. Dánsko je přitom členem NATO.
"Spojené státy potřebují Grónsko z důvodu národní bezpečnosti. Je to klíčové pro Zlatou kopuli, kterou budujeme. NATO by mělo sehrát vůdčí roli v tom, aby nám pomohlo Grónsko získat. Pokud to neuděláme my, udělá to Rusko nebo Čína – a to se nestane!," uvedl Trump v příspěvku na Truth Social s odkazem na vícestupňový protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kopule), který chce vybudovat. Součástí tohoto systému, který je inspirován izraelským štítem Iron Dome mají být poprvé také zbraňové systémy ve vesmíru schopné zneškodnit útočící střely ve všech fázích letu.
"Z vojenského hlediska by bez obrovské síly Spojených států, kterou jsem z velké části vybudoval během prvního funkčního období a kterou teď posouvám ještě výš, NATO nebylo tak účinnou silou ani odstrašujícím prostředkem – ani zdaleka! Oni to vědí a já taky," dodal americký prezident s tím, že s Grónskem v rukou Spojených států bude NATO vzbuzovat větší respekt. "Cokoliv méně bude nepřijatelné," uzavřel prezident.
Trump v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov bohatý na nerostné suroviny "tak či onak" převezmou. K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž šokoval spojence v Severoatlantické alianci. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.
Arktický ostrov býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
Ve Washingtonu se ve středu uskuteční schůzka dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldt s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a viceprezidentem J. D. Vancem. čtk