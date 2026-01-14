Írán: Za smrt demonstrantů mohou USA a Izrael. Trump hledá záminku k intervenci
Íránská mise při OSN v úterý obvinila Spojené státy a Izrael, že nesou odpovědnost za stovky obětí protivládních protestů v Íránu. Americký prezident Donald Trump podle ní také podněcuje k násilí, hledá záminku pro vojenskou intervenci, ohrožuje suverenitu a bezpečnost Íránu a snaží se destabilizovat vládu, napsaly dnes tiskové agentury. Protivládní protesty si podle lidskoprávních organizací dosud vyžádaly více než 2570 obětí a přes 18.100 zadržených, z nichž některým hrozí trest smrti.
Trump dříve režimu opakovaně pohrozil americkou intervencí na ochranu demonstrantů. V pondělí oznámil 25procentní dovozní cla na produkty ze všech zemí, které obchodují s Íránem. V úterý přes sociální sítě Íráncům vzkázal, aby pokračovali v protestech a zmocnili se institucí v zemi, a že pomoc je na cestě, aniž by její formu specifikoval. Večer pak na zprávy o trestech smrti pro některé zadržené protestující pohrozil velmi tvrdými kroky, jejichž podobu také nekonkretizoval.
"Spojené státy a izraelský režim nesou přímou a nepopiratelnou právní odpovědnost za ztráty na životech nevinných civilistů, zejména mladých lidí," napsal podle agentury Reuters íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání v dopise Radě bezpečnosti OSN. Íránské úřady obvinily USA i Izrael z podněcování nepokojů už dříve.
"Podvratné vnější zásahy" do vnitřní politiky Íránu v úterý odsoudilo i Rusko, podle nějž by opakování loňských útoků mělo "katastrofální důsledky" pro Blízký východ a mezinárodní bezpečnost. Odkazovalo na červnové letecké údery Izraele proti íránské jaderné a vojenské infrastruktuře, k nimž se jednorázově přidaly i USA.
Íránem od 28. prosince zmítají rozsáhlé protesty, které si podle íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency sídlící ve Spojených státech vyžádaly nejméně 2571 lidských životů. Z toho bylo 2403 protestujících, 147 lidí spojených s režimem a 12 dětí a devět civilistů, kteří se demonstrací neúčastnili. Zadrženo bylo více než 18 tisíc lidí. Některé odhady nicméně mluví o 6000 obětech. Údaje nelze nezávisle ověřit, neboť v zemi od minulého čtvrtka nefunguje internetové připojení. Na protest proti represím si íránské velvyslance předvolaly Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Finsko či Belgie. EU debatuje o uvalení nových sankcí na Írán. čtk