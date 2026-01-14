Sněmovna obnovila jednání o vyslovení důvěry Babišově vládě
Sněmovna obnovila ve středu ráno jednání o vyslovení důvěry koaliční vládě Andreje Babiše (ANO). Jako první obsadila řečniště předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová, která zopakovala, že v lepším případě hrozí stagnace Česka a v horším zpětný chod. Následně mluvila o různých kauzách kolem politiků hnutí ANO.
Sněmovnu čekají projevy dalších opozičních zástupců s právem přednostního vystoupení. Do běžné debaty, jež bude následovat, ráno evidoval sněmovní systém 63 poslaneckých přihlášek.
Samotné hlasování o důvěře vládě by se mohlo podle informací z vládního tábora uskutečnit večer. Není ale vyloučeno, že by se jednání mohlo protáhnout i do čtvrtka. Trojice vládních stran ANO, SPD a Motoristů má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
Jednání o důvěře kabinetu začalo v úterý odpoledne. Trvalo osm hodin. Naprostou většinu času vyplnila vystoupení členů vlády a dalších koaličních představitelů v čele s Babišem. Premiér představil ve Sněmovně vládní program a všichni ministři mluvili o svých prioritách. První opoziční představitel, Babišův předchůdce ve funkci ministerského předsedy Petr Fiala (ODS), se k řečništi dostal po zhruba 6,5 hodiny po zahájení debaty o důvěře. Po něm v úterý stihl vystoupit předseda Pirátů Zdeněk Hřib.