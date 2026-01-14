Ukrajinští poslanci schválili jmenování nového ministra obrany
Ukrajinští poslanci většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.
V úterý v parlamentu neprošlo jmenování Denyse Šmyhala do funkce místopředsedy vlády a ministra energetiky. Potřeboval nejméně 226 hlasů, ale podpořilo jej jen 210 zákonodárců. Bývalý premiér Šmyhal byl až dosud právě ministrem obrany. Pro jeho odvolání z této funkce v úterý hlasovalo 265 poslanců.
Pro jmenování Fedorova hlasovalo 277 poslanců. Zdrželi se či nehlasovali někteří opoziční poslanci a také 17 zákonodárců z vládní strany Sluha národa, napsal server Ukrajinska pravda. Fedorov v parlamentu prohlásil, že ozbrojené síly jsou hlavním garantem bezpečnosti země. Připustil problémy, které brání obráncům vlasti působit efektivně, jako je přehnaná byrokracie, sovětské přístupy a výpadky v zajišťování potřeb jednotek nasazených na frontové linii.
Slíbil audit dosavadního systému armádních náborových středisek, známých pod ukrajinskou zkratkou TCK. Následně ministr hodlá předložit návrh systémového a komplexního řešení vlekoucích se problémů s tímto systémem doplňování armády, a to bez ohrožení obranyschopnosti země, která se téměř čtyři roky brání ruské invazi.
"Nelze dnes bojovat novými technologiemi, ale se starou organizační strukturou. Nezbytné jsou změny. Naším cílem je změnit systém, provést reformu armády, zlepšit infrastrukturu na frontě, vykořenit lež a korupci, udělat z vůdcovství a důvěry novou kulturu," prohlásil Fedorov podle serveru Ukrajinska pravda a slíbil také audit ministerstva obrany a ozbrojených sil s cílem najít dodatečné možnosti, jak zlepšit finanční a sociální zajištění vojáků. čtk