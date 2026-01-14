Maďarská opoziční strana Tisza zvýšila náskok před Orbánovým Fideszem
Hlavní maďarská opoziční strana Tisza zvýšila svůj náskok před stranou Fidesz národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána. Vyplývá ze dvou zveřejněných průzkumů před dubnovými parlamentními volbami, v nichž bude Orbán usilovat o pokračování svého 16 let trvajícího působení v čele vlády.
Orbán, který se dostal k moci v roce 2010, čelí ve volbách vypsaných na 12. dubna poprvé silnému vyzyvateli. Výsledek hlasování může mít zásadní dopad nejen na Maďarsko, ale i na Evropu a její krajně pravicové politické síly. Průzkumy ukazují, že Fideszu se i přes řadu opatření vstřícných k voličům nadále nedaří znovu získávat podporu ztracenou po třech letech hospodářské stagnace.
Tisza, středopravicová strana vedená bývalým Orbánovým spojencem Péterem Magyarem, zvýšila náskok před Fideszem na 12 procentních bodů. V listopadovém průzkumu vedla o deset procentních bodů, uvedla agentura Median v článku zveřejněném zpravodajským serverem hvg.hu.
Magyarova strana, která vznikla teprve v roce 2024, měla podporu 51 procent rozhodnutých voličů, oproti 50 procentům v listopadu. Podpora Fideszu podle průzkumu naopak klesla na 39 procent ze 40 procent před dvěma měsíci. Výzkum byl proveden mezi 7. a 13. lednem.
Analytici Medianu uvedli, že Tisza přetahuje voliče především jiným opozičním stranám, nikoliv přímo Fideszu. Vládní strana však podle nich nedokáže přilákat nové voliče navzdory uvolněné rozpočtové politice a snahám využít obavy veřejnosti z rusko-ukrajinské války. Kromě dvou hlavních stran má podle Medianu šanci překročit pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu už jen krajně pravicová Naše vlast.
Další zveřejněný průzkum, který provedl institut Idea, přisuzuje Tisze podporu 48 procent mezi rozhodnutými voliči, což je o deset procentních bodů více než v případě Fideszu. Tento průzkum byl proveden mezi 31. prosincem a 6. lednem.
Magyar tvrdí, že by Maďarsko udržel pevně zakotvené v Evropské unii a NATO a usiloval by o "pragmatické vztahy" s Ruskem. To je v kontrastu s Orbánem, který mezi své spojence řadí amerického prezidenta Donalda Trumpa, udržuje vstřícné vztahy s Moskvou a často se dostává do sporů s Bruselem.
abl jd