Sněmovna přerušila debatu o důvěře vládě, pokračovat bude ve čtvrtek
Sněmovna opět přerušila debatu o vyslovení důvěry vládě, kterou zahájila v úterý odpoledne. Pokračovat bude ve čtvrtek. Diskuse včetně vystoupení členů vlády trvala zatím 19 hodin. Do rozpravy ve středu zůstalo přihlášeno ještě 24 poslanců z původních šesti desítek. Očekává se, že by dolní parlamentní komora mohla nejpozději po tradičních interpelacích dospět také k hlasování.
Doposud bylo rekordně dlouhé jednání Sněmovny o vyslovení důvěry vládě v případě bývalého koaličního kabinetu Petra Fialy (ODS) před čtyřmi lety, které trvalo celkem přes 23 hodin. Sama dvoudenní rozprava, v níž také převažovala opoziční kritika tehdejšího kabinetu, zabrala v lednu 2022 poslancům zhruba 21 hodin.
Úterní odpoledne vyplnili členové vlády představováním priorit kabinetu a kritikou předchozího týmu Petra Fialy (ODS), středě dominovala vystoupení představitelů opozice. Podle nich koaliční kabinet vznikl kvůli tomu, aby umožnil nevydat premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a případně další koaliční politiky k trestnímu stíhání. Vytýkali vládě mimo jiné to, že její program je plný nereálných slibů, jejichž případné uskutečnění by stálo stovky miliard korun a znamenalo by zadlužování země.
Sérii opozičních vystoupení narušila večer slovní přestřelka mezi Piráty a zástupci ANO kvůli zvyšování rodičovského příspěvku a k dostupnosti bydlení. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) byli Piráti většinu minulého volebního období součástí předchozí vlády a neudělali podle něj vůbec nic. Jejich někdejší předseda a bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš uvedl, že Piráti prosadili zvýšení rodičovské na na 350 tisíc, Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová připomínala záporný postoj ANO k zavedení pravidelné valorizace rodičovského příspěvku. Richterová uvedla, že Juchelkovi tečou nervy.
"Chystáte si stát jako kořist," vzkázala vládě pirátská poslankyně a spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská. Podle ní bude Česko nejlepším místem na planetě, jak by si přál premiér Babiš, leda pro úzkou skupinu nejbohatších na úkor všech ostatních. Igor Červený (Motoristé) ji obvinil z prosazování klimatického náboženství kvůli kritice odmítání unijních emisních povolenek ETS 2 a prosazování výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib si večer vynutil krátkou pauzu v jednání, aby se na jeho projev mohl vrátit Babiš. Ten se při návratu omluvil za zpoždění s tím, že se zdržel v baru se třemi pirátskými poslankyněmi, s nimiž podle něj mluvil o jejich straně. Hřib poukázal na věk jednasedmdesátiletého premiéra a s ním spojené zdravotní obtíže, proti čemuž se poslanci ANO ohradili.
"Každý mladý blbec bude jednou starý blbec," použila citát od Jana Wericha předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá. Hřib se následně omluvil všem, koho se jeho vyjádření dotklo. Po následné obdobné poznámce Richterové ohledně délky hygienické pauzy Pavel Růžička (ANO) uvedl, že mu je z Pirátů na zvracení.