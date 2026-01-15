Dánsko hlásí zásadní neshody se Bílým domem ohledně Grónska. Na ostrov míří cvičit spojenečtí vojáci
Grónská vláda oznámila, že Dánsko společně se spojenci z NATO zvyšuje vojenskou přítomnost v okolí Grónska v rámci slibu posílit obranu v Arktidě,. Vojenské jednotky v oblasti absolvují výcvik, který je má připravit na operace v arktických podmínkách. Cílem cvičení je posílit akceschopnost Severoatlantické aliance v regionu a zvýšit jeho bezpečnost.
Švédský premiér Ulf Kristersson na síti X následně oznámil, že někteří důstojníci švédské armády na arktický ostrov už přicestovali. Stejný krok učinilo také Norsko, které podle ministra obrany Torea Sandvika vyslalo do Grónska dva zástupce ozbrojených sil. Sandvik dodal, že příslušníci norské armády se začnou podílet na plánování další spolupráce spojenců v NATO. Podle BBC se k posílení vojenské přítomnosti v Grónsku připojí také Německo a Francie.
Berlín ve čtvrtek vyšle do Grónska 13 vojáků v rámci průzkumné mise společné s dalšími evropskými zeměmi, uvedla spolková vláda a ministerstvo obrany. Mise, o kterou požádala Kodaň, se bude konat od čtvrtka do soboty a jejím cílem je prozkoumat možné vojenské příspěvky k posílení bezpečnosti regionu, uvedl německý resort obrany, podle něhož by se mohlo jednat například o námořní dohled.
Americká administrativa v posledních týdnech otevřeně hovoří o svých ambicích získat Grónsko, které je dánským autonomním územím. Prezident Donald Trump přitom údajně nedostatečnou bezpečnost v regionu používá jako svůj hlavní důvod, proč chce Grónsko "tak či onak" získat pod přímou kontrolou USA.
Dánské ministerstvo obrany oznámilo, že už mobilizuje své jednotky, které se cvičení v okolí ostrova zúčastní. "V nadcházejícím období to povede ke zvýšené vojenské přítomnosti v Grónsku a jeho okolí, včetně armádních letadel, plavidel a spojeneckých vojáků," uvedlo ministerstvo.
Premiér Kristersson uvedl, že švédští důstojníci vyslaní na žádost Dánska jsou součástí skupiny složené z vojenského personálu několika zemí NATO. Úkolem skupiny je podle švédského premiéra příprava na plánované dánské vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost). Poslední vojenské cvičení v okolí Grónska se konalo minulý rok pod názvem Arctic Light 2025 (Arktické světlo 2025) a zúčastnilo se ho několik členských zemí Severoatlantické aliance. Spojené státy mezi nimi nebyly.
Oznámení grónské a dánské vlády přichází v den, kdy se v Bílém domě konala schůzka dánského ministra zahraničí Larse Lökkeho Rasmussena a grónské ministryně zahraničí Vivian Motzfeldt s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a viceprezidentem J. D. Vancem. Dánsko, Grónsko a USA se stále neshodnou v základních věcech v souvislosti s Grónskem, prohlásil po jednání dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. čtk
Trump v posledních dnech opakovaně hovoří o tom, že Spojené státy k zajištění své bezpečnosti nutně potřebují Grónsko vlastnit a že ostrov bohatý na nerostné suroviny převezmou. K dosažení tohoto cíle přitom odmítl vyloučit použití vojenské síly, čímž šokoval spojence v Severoatlantické alianci. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska oponují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.
Arktický ostrov byl do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda. čtk