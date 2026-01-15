Babiš stále čeká na souhlasy z ciziny, aby mohl vložit akcie Agrofertu do fondu
Premiér Andrej Babiš (ANO) stále čeká na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí, aby mohl vložit akcie skupiny Agrofert do svěřenského fondu. Babiš při čtvrtečních sněmovních interpelacích řekl, že jde o tři souhlasy. Na řešení střetu zájmů se ministerského předsedy ptal Karel Dvořák (STAN), podle kterého existuje nesoulad mezi Babišovým dřívějším prohlášením a popisem fondu v rejstříku.
Babiš oznámil v prosinci nevratné vložení Agrofertu do fondu RSVP Trust. Původně sdělil, že vloží akce do fondu do 8. ledna. Plán měl provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem. Dvořák upozornil na to, že zapsaným účelem fondu je zajištění nezávislé správy na dobu, kdy bude zadavatel vykonávat funkci člena vlády.
Premiér zdůraznil, že platí, co řekl. "V každém případě já už nikdy, když to vložím, nebudu majitelem akcií Agrofertu, i když nebudu v politice. Je to i tam napsáno, já to nečetl, ale bylo mi to řečeno, že je to tam napsáno," uvedl ministerský předseda.
Z jeho vyjádření vyplynulo, že souhlas se změnou vlastnictví očekává ze tří členských států EU. "Čekám na ty tři souhlasy, čekám na pokyn právníka. Když to nastane, tak to tam dám," dodal Babiš. V prosinci oznámil, že na svěřenský fond RSVP Trust nebude mít žádný vliv. Dnes uvedl, že bez vlivu bude i jeho rodina. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti.
Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Agrofertu patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29.000 lidí, z toho v ČR zhruba 18.000. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách Kč.