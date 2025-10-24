Papež podepsal dekret o blahořečení dvou kněží popravených komunisty
Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, oznámilo brněnské biskupství. Oba kněží patří k obětem komunistické totality v Československu. Byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech a popraveni. Nyní jsou církví oficiálně prohlášeni za mučedníky. Slavnost blahořečení, která proces dovrší, se bude podle biskupství konat v polovině roku 2026 v Brně.
Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého. V případě Buly a Drboly proces inicioval před více než 20 lety tehdejší brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Jeho nástupce Pavel Konzbul má podle svých slov obrovskou radost. Oba popravení kněží působili právě v brněnské diecézi, ve farnostech na Vysočině.
"Seznámil jsem se s řadou dokumentů, které svědčily o životě obou těchto mladých kněží, četl jsem dopisy Jana Buly z cely smrti a dlouho přemýšlel nad tím, jakou úzkost museli prožívat, jaké bezpráví a jakou bolest vytrpěli. A přesto stáli pevně, věrní hodnotám, kterým zasvětili svůj život, a dokázali odpustit svým vrahům. Jsou to jednoznačně vzory, od kterých se i dnes můžeme učit," řekl Konzbul.
Po podpisu dokumentů papežem nyní začínají přípravy na slavnost blahořečení, která by se měla uskutečnit v Brně. "Termín slavnosti zatím nemáme potvrzen, ale předpokládáme jeho zveřejnění v řádu několika týdnů. Půjde o akci, na které očekáváme účast mnoha tisíc věřících. Rozsahem i významem půjde opravdu o mimořádnou akci pro českou církev," uvedl Konzbul.
"Proces blahořečení v důsledku znamená důkladný průzkum života a skutků kandidáta, zejména hledání důkazů o jeho ctnostech, hrdinství nebo zázracích. Během procesu se shromažďují dopisy z pozůstalosti, úřední dokumenty, výpovědi svědků a všechny další dostupné prameny dokumentující život kandidáta, které by mohly sloužit jako důkazní materiál," popsal vedoucí diecézního procesu blahořečení Karel Orlita. Po důkladném zkoumání na místní a národní úrovni spis převzal Vatikán.
Bula a Drbola figurovali v takzvaném babickém procesu. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi. Drbola je rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě.
Brněnská diecéze chystá řadu aktivit, jimiž přiblíží osudy a odkaz obou mužů, který shrnuje v tezích "Láska je silnější než nenávist", "Odpuštění má uzdravující moc" a "Je klíčové stát si za tím, čemu věříme". "Chystáme nejen pestré aktivity pro farnosti, ale také různé edukativní projekty, jako jsou třeba výstavy, diskuse s odborníky a historiky nebo například zážitkovou hru v okolí Jaroměřic nad Rokytnou na motivy příběhu obou mučedníků," uvedl vikář pro pastoraci brněnské diecéze Pavel Šenkyřík. Vznikl také speciální web. čtk