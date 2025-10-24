0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak prezident zamíchá vládními kartami
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
13:40

Papež podepsal dekret o blahořečení dvou kněží popravených komunisty

Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, oznámilo brněnské biskupství. Oba kněží patří k obětem komunistické totality v Československu. Byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech a popraveni. Nyní jsou církví oficiálně prohlášeni za mučedníky. Slavnost blahořečení, která proces dovrší, se bude podle biskupství konat v polovině roku 2026 v Brně.

Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého. V případě Buly a Drboly proces inicioval před více než 20 lety tehdejší brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Jeho nástupce Pavel Konzbul má podle svých slov obrovskou radost. Oba popravení kněží působili právě v brněnské diecézi, ve farnostech na Vysočině.

"Seznámil jsem se s řadou dokumentů, které svědčily o životě obou těchto mladých kněží, četl jsem dopisy Jana Buly z cely smrti a dlouho přemýšlel nad tím, jakou úzkost museli prožívat, jaké bezpráví a jakou bolest vytrpěli. A přesto stáli pevně, věrní hodnotám, kterým zasvětili svůj život, a dokázali odpustit svým vrahům. Jsou to jednoznačně vzory, od kterých se i dnes můžeme učit," řekl Konzbul.

Po podpisu dokumentů papežem nyní začínají přípravy na slavnost blahořečení, která by se měla uskutečnit v Brně. "Termín slavnosti zatím nemáme potvrzen, ale předpokládáme jeho zveřejnění v řádu několika týdnů. Půjde o akci, na které očekáváme účast mnoha tisíc věřících. Rozsahem i významem půjde opravdu o mimořádnou akci pro českou církev," uvedl Konzbul.

Václav Drbola a Jan Bula Autor: Vatican News

"Proces blahořečení v důsledku znamená důkladný průzkum života a skutků kandidáta, zejména hledání důkazů o jeho ctnostech, hrdinství nebo zázracích. Během procesu se shromažďují dopisy z pozůstalosti, úřední dokumenty, výpovědi svědků a všechny další dostupné prameny dokumentující život kandidáta, které by mohly sloužit jako důkazní materiál," popsal vedoucí diecézního procesu blahořečení Karel Orlita. Po důkladném zkoumání na místní a národní úrovni spis převzal Vatikán.

Bula a Drbola figurovali v takzvaném babickém procesu. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi. Drbola je rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě.

Brněnská diecéze chystá řadu aktivit, jimiž přiblíží osudy a odkaz obou mužů, který shrnuje v tezích "Láska je silnější než nenávist", "Odpuštění má uzdravující moc" a "Je klíčové stát si za tím, čemu věříme". "Chystáme nejen pestré aktivity pro farnosti, ale také různé edukativní projekty, jako jsou třeba výstavy, diskuse s odborníky a historiky nebo například zážitkovou hru v okolí Jaroměřic nad Rokytnou na motivy příběhu obou mučedníků," uvedl vikář pro pastoraci brněnské diecéze Pavel Šenkyřík. Vznikl také speciální web. čtk

↓ INZERCE