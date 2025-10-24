Turek: Motoristé mají několik nominantů na každé ministerstvo. Sám je pořád jejich kandidátem na šéfa zahraničí
Motoristé mají několik nominantů na každé ministerstvo, ale u některých je to jasnější, u některých ne, prohlásil v pátek při příchodu do Sněmovny řekl poslanec Filip Turek, o kterém se hovoří v souvislosti s křeslem ministra zahraničí. Jeho možná nominace však čelí kritice kvůli rasistickým či homofobním výrokům. Hnutí ANO, SPD a Motoristé tento týden jednají o programu, Turek zopakoval, že personální věci se aktuálně neřeší.
Vznikající koalice výslovně nepotvrdila žádné kandidáty do vlády. Před dvěma týdny strany oznámily, že jejich vláda bude mít 16 členů včetně premiéra. Devět křesel má mít hnutí ANO, tři SPD, čtyři Motoristé. ANO bude mít vedle premiéra ministry financí, průmyslu, zdravotnictví, práce, školství, vnitra, pro místní rozvoj a spravedlnosti. Odborníci za SPD budou v čele obrany, zemědělství a dopravy. Motoristé získají ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a budou mít nového ministra sportu, prevence a zdraví.
Především možní nominanti Motoristů přitom čelí kritice. Ekologové například odmítají nástup předsedy Motoristů Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí, strana i Macinka podle nich popírají vědecké poznatky v této oblasti.
Předseda SPD Tomio Okamura v pátek uvedl, že každá strana s šéfem ANO Andrejem Babišem diskutuje o svých ministerských kandidátech a ostatním do toho nemluví. "Je na Motoristech, aby se dohodli s Andrejem Babišem," řekl. Pakliže by se prokázalo, že Turkovy výroky jsou skutečné, považuje to Okamura za závažné.
Také místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček zopakoval, že strany aktuálně neřeší personální obsazení resortů. Zároveň potvrdil, že platí obsazení křesla ministra zahraničí zástupcem od Motoristů. "Ten finální seznam nominantů ještě hotov definitivně není a naším úkolem dnes není diskutovat o tom, kdo by to případně byl, ale o tom, co bude obsahem programového prohlášení v rámci zahraniční politiky," řekl.
Rovněž předseda Motoristů Petr Macinka zopakoval, že tento týden je tématem jednání program a ne personální obsazení. Doplnil, že Turek je podle něj velmi kompetentní v oblasti zahraniční politiky. "Za nás určitě je v pořádku a na místě, aby právě jednání o zahraniční politice vedl on," dodal. Strany v pátek hovoří o kapitolách kultury a diplomacie.
Macinka už ve čtvrtek uvedl, že Turek je mimořádně schopný politik a kompetentní člověk. "Nevidím důvod, proč ho dál nenechat pracovat pro ČR. Myslím, že by byla obrovská chyba hrát si na to, že pokud měl někdo nějakou telecí pubertu před 15 lety, tak by ho to mělo vyřadit z veřejného působení na zbytek života," reagoval na dotaz, zda zveřejněné výroky ze sociálních sítích podle něj diskvalifikují Turka z toho, aby se ucházel o ministerský post. čtk