Okamura: S programovým jednáním o veřejnoprávních médiích jsem spokojen
Vyjednávací týmy ANO, hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristů v pátek uzavřely programová jednání o agendách, které odpovídají jednotlivým ministerstvům. Programové prohlášení mají hotové zhruba z 95 procent, řekl po pátečním kole jednání o kultuře a zahraniční politice místopředseda ANO Karel Havlíček. O víkendu strany možné budoucí koalice proberou v užším formátu vědu a digitalizaci.
Nejvíce času při pátečním jednání o kultuře zabrala podle předsedy SPD Tomia Okamury debata o veřejnoprávních médiích. "Ne proto, že by tam byly zásadní problémy, ale je to potřeba prodiskutovat," uvedl. Závěry se podle něj zveřejní až s celým programovým prohlášením. "Šel jsem tam se zrušením koncesionářských poplatků, výsledek nemůžu říct, ale byl k naší spokojenosti a domluvili jsme se," řekl. Program SPD počítá se zrušením poplatků a sloučením České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře do jedné státem placené zpravodajské instituce.
Při jednání o kultuře se podle Okamury jinak hovořilo o podpoře umění, umělců, kultury či filmových pobídkách. "Určitě podporujeme umění, chceme jeho rozvoj. Zdůraznili jsme, že chceme, aby to bylo za rovných podmínek. Aby ten, kdo splní podmínky, tu podporu mohl mít," řekl šéf SPD. Strany se shodly i na podpoře obnovy památek, dodal.
Motoristé, kteří mají kulturu vést, podle Havlíčka představili dobrý koncept kulturního programu. "Věnuje se kultuře ve spojení s veřejnými institucemi, živé kultuře," uvedl. I oblast cestovního ruchu a veřejnoprávních médií je podle něj velmi dobře zpracovaná.
Šéf Motoristů Petr Macinka uvedl, že s definitivní verzí programového prohlášení se nejprve seznámí prezident Pavel. Teprve potom ho budou komunikovat veřejnosti a médiím. Debata o kultuře byla věcná a racionální, s kompromisy na všech stranách. "Program bude o různorodosti, ale i decentralizaci, kultura se nedělá jen v Praze," řekl. Jako o možném ministrovi kultury za Motoristy se hovoří o poslanci Otovi Klempířovi. čtk