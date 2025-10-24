ANO, SPD a Motoristé budou o víkendu pracovat na programu k vědě a digitalizaci
Hnutí ANO, SPD a Motoristé budou o víkendu pracovat na programu v oblastech vědy a digitalizace. Při příchodu na páteční jednání to řekl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček s tím, že půjde o menší skupiny. O programových otázkách spolu strany vyjednávají od pondělí, v pátek proberou diplomacii a kulturu. Po pátečním kole ka havlíček řekl, že programové prohlášení mají hotové zhruba z 95 procent.
"Jak věda, tak digitalizace nebudou mít svůj resort, ale považujeme je za naprosto zásadní aktivity, takže rozhodně se tomu ještě budeme věnovat a spíše to bude asi možná po menší skupinkách," řekl Havlíček k víkendu. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová dodala, že předseda hnutí Andrej Babiš se o víkendu s programem podrobně seznámí a "určitě k tomu bude ještě mít nějaké připomínky". A bude na Babišovi, jakým způsobem bude program prezentovat prezidentovi Petru Pavlovi, s nímž se má sejít v pondělí.
V oblasti diplomacie se už ANO s partnery domluvilo na ukotvení ČR v EU a NATO. "To znamená naše politika v tomto bude obdobná jako byla třeba v době poslední vlády," podotkl Havlíček. Zopakoval, že strany aktuálně neřeší personální obsazení resortů, zároveň doplnil, že platí obsazení křesla ministra zahraničí zástupcem od Motoristů.
Předseda Motoristů Petr Macinka vidí jako prioritu v zahraniční politice opravení vztahů se zeměmi V4. "Ale jinak si myslím, že k žádné změně toho dosavadního zahraničněpolitického směřování ČR určitě nedojde," řekl. Co se týče Ukrajiny, je podle Macinky povinností jí jako napadené zemi pomáhat.
V oblasti kultury chce ANO řešit otázku investic či toho, jak udržet zásadní instituce. "A teď se nebavíme jenom o těch velkých známých, ale kultura je i o obrovském množství různých menších nezávislých organizací, které jsou do značné míry spojeny třeba i s podnikatelským prostředím," řekl Havlíček. Také pro Motoristy je prioritou v oblasti kultury dostatek peněz, aby měla možnost Česko reprezentovat v tuzemsku i na mezinárodním poli, řekl možný kandidát Motoristů na ministra kultury Oto Klempíř.
Šéf SPD Tomio Okamura při příchodu na jednání řekl, že v kulturní oblasti chce hnutí, aby bylo dost peněz na podporu divadel, filmu, literatury či rekonstrukce památek. "Také chceme, aby státní podpora kultury nebyla založená na nějaké ideologii, ale rovných podmínkách pro všechny," uvedl a zopakoval, že SPD chce zrušit koncesionářské poplatky a sloučit Českou televizi a Český rozhlas. V zahraniční oblasti by chtěli, aby ČR vystoupila ze Světové zdravotnické organizace. čtk