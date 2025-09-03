Stát se dohodl s kupci Jiříkovských bitcoinů. O jejich hodnotu nepřijde, vyplatí jim jen kurzový rozdíl, asi padesát milionů korun
Ministerstvo spravedlnosti dnes podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. Premiér Petr Fiala (ODS) to uvedl po jednání vlády. Dohodu označil za férovou pro obě strany, stát podle něj o nic nepřišel a vyhne se možným vleklým právním sporům. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) doplnila, že státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích. Se dvěma hlavními kupci ministerstvo vypořádalo nároky na náhradu škody. Části kupců vyplatí kurzový rozdíl, celková částka podle Decroix nepřesáhne 40 až 50 milionů korun.
Ministerstvo uzavřelo dohody o narovnání se zástupci dvou hlavních skupin kupců, Kirillem Juranem a Pavlem Stehnem. Podle Decroix tím vyřešilo otázku zhruba 95 procent sporných bitcoinů. Nevyřešené zůstávají smlouvy s menšinovými kupujícími, kteří vůči ministerstvu doposud nevznesli nároky.
"Dohoda o narovnání žádným způsobem nezmenšila majetek státu. Tyto dohody nezpůsobily státu škodu," řekla ministryně s tím, že státu zůstane "v zásadě stejná" hodnota v bitcoinech. Kupující, kterým už ministerstvo bitcoiny dodalo a obdrželo za ně peníze, si je ponechají. Kupní smlouvy, jež ministerstvo ještě nepodepsalo, se uzavírat nebudou a ministerstvo kupcům pošle zpět peníze, které zaplatili. U třetí skupiny - tedy podepsaných smluv, kdy ministerstvo získalo peníze a bitcoiny zatím neodeslalo, vrátí kupcům peníze plus jim doplatí kurzový rozdíl.
Decroix zmínila, že k vyrovnání kurzových rozdílů schválilo ministerstvo financí jejímu úřadu částku do 50 milionů korun. Kurz teprve bude stanoven, a to k 12. září za účasti znalce. Vypořádání se má pak podle dohody uzavřít v první polovině září. Podle ministryně je úřad připravený zaplatit v krátkém termínu.
K náhradě škody Decroix uvedla, že stát se tak zachoval, protože způsobil spornost transakce. Dohody podle ní státu ušetří neuvěřitelné reputační náklady na dlouhé složité soudní řízení s nejistým výsledkem a stát současně o nic nepřichází. Kupcům poděkovala za konstruktivní a trpělivé jednání.
čtk, tb