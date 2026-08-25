Šťastný: Chytré stadiony by měly začít fungovat za rok
Změny na fotbalových stadionech, jak se o nich hovoří po květnovém derby Sparty a Slavie, by podle ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) měly začít fungovat od podzimní sezony příštího roku.
Na úterním jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech ve Sněmovně představí návrh legislativních změn, které plánuje na podzim projednat v dolní komoře. Protože se jednání účastní i opozice, očekává Šťastný shodu dolní komory, a to už v prvním čtení ve zrychleném řízení. Pozváni jsou na jednání i zástupci obou pražských klubů Jaroslav Tvrdík a František Čupr, stejně jako předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda.
Výhrady má k návrhu Úřad pro ochranu osobních údajů, Šťastný si myslí, že je lze včas vypořádat. "Dnes se tady v Poslanecké sněmovně odehraje takové malé derby nad zákonem o chytrých stadionech. My věříme, že se blížíme do finále," uvedl Šťastný. Po dohodě s fotbalovým světem se podle něj počítá, že nová opatření začnou fungovat od podzimu 2027, proto je třeba začít připravovat infrastrukturu.
Zákon má zavést povinnost pro Národní sportovní agenturu zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových utkání. Registr má být anonymním způsobem k dispozici jednotlivým pořadatelům, tak aby před utkáním bylo pomocí inteligentních informačních technologií možné porovnat vstupujícího diváka s obrazovou databází vyloučených osob. Dotyčného by pak klub nevpustil na stadion, osobní údaje ostatních by byly automaticky smazány.
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"Druhou velkou částí je, co můžeme udělat pro to, aby se neopakovalo nebo minimalizovalo riziko násilí a různých nepřístojností na stadionech, ať už se to týká vbíhání lidí na plochu, zahalování obličejů a zejména pyrotechniky. Na tom to ještě pracujeme," uvedl Šťastný. Zopakoval, že odmítl přidávat pravomoci bezpečnostním agenturám.
Ustavení pracovní skupiny je reakcí na výtržnosti fanoušků během květnového derby mezi Slavií a Spartou v Edenu. Zápas zůstal za stavu 3:2 pro domácí celek nedohrán a disciplinární komise jej následně zkontumovala výsledkem 0:3 ve prospěch hostů.
Slavia dostala pokutu 10 milionů korun a čtyři soutěžní domácí zápasy musela odehrát bez diváků. Opatření mají být univerzální, aby bylo možné je použít při utkání různých sportů případně i při kulturních akcích.