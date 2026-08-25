Babišova vláda čeká, že příští rok vybere víc na všech daních, kromě daní od firem
V příštím roce se zvýší inkaso všech hlavních daňových titulů s výjimkou daně z příjmu právnických osob. Vyplývá to z predikce fiskálních příjmů, kterou zpracovalo ministerstvo financí pro jednání Výboru pro rozpočtové prognózy. Celkový výběr daní a pojistného na úrovni veřejných rozpočtů, tedy při započtení příjmů státu i samospráv, by se měl meziročně zvýšit zhruba o 154 miliard korun.
Srpnová fiskální predikce je ohledně růstu příjmů státu optimističtější než předchozí odhad z dubna, který očekával navýšení příjmů o zhruba 125 miliard korun. Zvýšil se zejména odhad inkasa daně z přidané hodnoty (DPH) a daně z příjmu fyzických osob. Srpnová predikce slouží jako klíčový podklad pro sestavení státního rozpočtu.
Podle prognózy klesne příští rok inkaso daně z příjmu právnických osob na 354,9 miliardy korun z letošních 361,1 miliardy korun. Od roku 2028 ale příjmy z korporátní daně opět porostou a v roce 2029 dosáhnou 413,6 miliardy korun.
Na dani z příjmu fyzických osob by se příští rok mělo vybrat 345,1 miliardy korun proti letošním 322,9 miliardy korun. Inkaso poroste i v dalších letech, v roce 2029 dosáhne 395,1 miliardy korun. Obdobný vývoj očekává ministerstvo i u DPH, kde by příští rok mělo inkaso vzrůst na 702,8 miliardy korun proti letošním 665,5 miliardy korun a do roku 2029 dosáhne 769,9 miliardy korun.
U spotřebních daní sice inkaso vzroste, růst ale bude jen slabý. Na dani z minerálních olejů by měl stát v příštím roce získat 97,6 miliardy korun po letošních 93 miliardách korun. Inkaso daně z tabákových výrobků vzroste o 2,2 miliardy korun na 63,3 miliardy korun. Na ostatních spotřebních daních stát vybere 22,5 miliardy korun, o 100 milionů korun víc než letos.
Ministerstvo financí příští rok očekává také vyšší výběr povinného pojistného. Na sociálním pojištění by se mělo vybrat 923,4 miliardy korun po letošních 871,1 miliardy korun. Na zdravotním pojištění by se mělo vybrat 420 miliard korun, o 26,3 miliardy více než letos. Platba za státní pojištěnce by měla příští rok vzrůst o 15,6 miliardy korun na 176,2 miliardy korun.
Daňové příjmy se odhadují na úrovni veřejných rozpočtů. Řada daní je přitom sdílených, což znamená, že výnosy z nich se rozdělují mezi státní rozpočet, obce a kraje.
čtk, tb