Manželka poslance Foldyny požádala o prodloužení předběžného opatření, Foldyna to prý "nečekal"
Okresní soud v Děčíně obdržel žádost o prodloužení předběžného opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny (SPD). Foldyna dnes ČTK řekl, že takový vývoj nečekal. Radiožurnál uvedl, že o prodloužení žádá poslancova manželka. Policie vykázala v červenci Foldynu na dva týdny z děčínského domu, ve kterém s manželkou žil. Soud pak lhůtu prodloužil z manželčina podnětu o měsíc. Smyslem předběžného opatření je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Poslanec opakovaně uvádí, že se cítí nevinný.
Přijetí žádosti o prodloužení předběžného opatření potvrdila ČTK mluvčí soudu Michaela Janoušová. Neřekla, jakého případu se týká. Prodloužení může trvat až šest měsíců. Zatím opatření platí, dokud soud o žádosti nerozhodne.
"Platnost původního předběžného opatření se tudíž automaticky prodlužuje až do doby, než soud o návrhu (na prodloužení) definitivně rozhodne. Celková doba předběžného rozhodnutí nesmí přesáhnout šest měsíců,” cituje Janoušovou Radiožurnál.
"Mě to samotného zaskočilo, nic k tomu říct nechci, je to pro mě smutné," řekl ČTK Foldyna, který začátkem srpna podal proti soudnímu rozhodnutí o vykázání z domu stížnost. Od advokáta, jak uvedl, nemá k osudu stížnosti informaci. Sdělil také, že se ocitl na ulici, aniž by ho někdo vyslechl.
Poslanec čelí podezření z týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od dvou do osmi let. Podle Českého rozhlasu-Radiožurnálu, který na případ již dříve upozornil, policisté poslanci zabavili několik střelných zbraní.
Soud u předběžného opatření nerozhoduje o vině, ale zkoumá, zda je pravděpodobné, že násilí hrozí nebo se děje. Soud může po dobu jednoho měsíce například vykázat člověka podezřelého z násilí ze společného obydlí, zakázat mu vstup do domu nebo bytu, zakázat mu přibližovat se k ohrožené osobě, zakázat kontaktování telefonem, e-mailem nebo jinými prostředky nebo zakázat setkávání na určitých místech.
čtk, tb