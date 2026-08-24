Írán pohrozil zemím, které se přidají k chystaným americkým sankcím
Země, které se připojí k americkému agresivnímu jednání, zajisté pocítí důsledky, prohlásil mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí. Americké úřady v pondělí představí nové sankce na Írán a jeho obchodní partnery, které mají podle amerického ministra financí Scotta Bessenta zcela přetrhat zahraniční obchodní vztahy Íránu.
Baghaí uvedl, že Írán se bude snažit čelit americkému postupu za pomoci svých bilaterálních vztahů. Ohlášení nových sankcí přitom označil za projev toho, že Washington se přidržuje "zkrachovalých metod". Sankce podle Baghaího zasáhnou především běžné Íránce.
Mluvčí íránské diplomacie dodal, že Írán varoval země, které by se k sankcím chtěly připojit. "Jakákoli spolupráce s Amerikou v jejím agresivním počínání namířeném proti Íránu bude mít zajisté dopady," uvedl.
Nové kolo sankcí, které podle amerických představitelů má srazit íránskou ekonomiku na kolena, přichází po téměř šesti měsících od začátku války mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem. Podle zdroje agentury Reuters se sankce zaměří hlavně na země a zahraniční subjekty, které udržují obchodní vztahy s Íránem.
Tomu nasvědčuje i názorový článek amerického ministra Bessenta vydaný deníkem Financial Times. "Svět musí pochopit, že naším cílem je přetrhat veškeré ekonomické vazby, které drží při životě tyranský režim, dokud Teherán nezůstane zcela osamocen," uvedl Bessent.
Americký prezident Donald Trump minulý týden vyzval Írán ke kapitulaci a vyhlásil zemi ekonomickou válku. "Írán zcela kolabuje," napsal Trump na síti Truth Social krátce před oznámením nových sankcí, které se očekává dnes večer středo evropského času.