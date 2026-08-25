Kvůli vládnímu plánu měnit pravidla rozpočtu a také skrytě utrácet chystá opozice žalobu u ústavního soudu
Vládní novela rozpočtových zákonů je podle opozice likvidační, oslabuje rozpočtovou disciplínu a přenáší účet na vnoučata. Zástupci opozičních stran na tiskových konferencích před jednáním Sněmovny potvrdili, že v případě přijetí normy se obrátí k Ústavnímu soudu. Poslanci se dnes scházejí, aby prezidentovo veto přehlasovali, vládní koalice k tomu má v dolní komoře dostatečný počet hlasů. Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla poukáže opozice v ústavním podání třeba na možnost vlády zvyšovat schodek bez kontroly Sněmovny.
Havel v souvislosti s novelou, kterou vetoval prezident, mluvil o přístupu vládní koalice k pravidlům jako k trhacímu kalendáři a mimořádné nebezpečnosti předlohy. I podle lidovců je novela velkým nebezpečím pro budoucnost ČR a podvodem na voliče. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib řekl, že prezidentské veto je poslední brzdou před zadlužováním státu, které hrozí od stran vládní koalice. Poslankyně Pirátů žádaly vládu, aby nezadlužovala děti a mladé.
Předseda sněmovního klubu TOP 09 Jan Jakob vyzval poslance, aby změny upravující pravidla pro skládání rozpočtu nepřijímali, domluvili se pouze na změnách, které vyžaduje Evropská unie.
Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan dnes k novele řekl, že zájem vlády je ČR zadlužit, a proto nechtějí slyšet názory a argumenty opozice, Senátu, prezidenta i odborníků. "Je jim ukradená budoucnost, je jim jedno, jak se bude žít v dalších generacích. Co je pro ně důležité, je rozdávat dárečky, dávat nejrůznější dárky a pobídky lidem, právě proto, aby je volili," řekl. Hnutí očekává, že koalice veto prezidenta přehlasuje. "Pokud se tak stane, my se skutečně domníváme, že tento návrh je v rozporu s ústavním pořádkem, a stále platí, že daný návrh budeme rozporovat u Ústavního soudu," dodal Rakušan.
Prezident Petr Pavel normu odmítl, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Pavel v odůvodnění veta mimo jiné uvedl, že zákon podstatně mění způsob hospodaření státu s veřejnými penězi. Oslabil by podle něho také kontrolu veřejných peněz Sněmovnou ve prospěch vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil rozhodnutí hlavy státu za nezodpovědné a aktivistické.
"Bylo důležité si přečíst argumenty pana prezidenta pro to veto, protože tady dochází opravdu k zásadnímu omezování kontrolních mechanismů Poslanecké sněmovny vůči vládě," řekl dnes předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka. V dolní komoře očekává dlouhé jednání. "Budeme mluvit i o kauzách a průšvizích této vlády, které se staly během prázdnin," dodal. Pominout podle něj nejde například personální výměny na pražském letišti.
Očekává se, že opozice i při opětovném projednávání předlohy použije zdržovací taktiku. Příležitost dostane už při navrhování změn programu schůze. Jakob uvedl, že řada poslanců se vyjádří k událostem, které se odehrály během měsíce a půl, kdy se Sněmovna nescházela, a budou mluvit i k předloze. Je možné, že k hlasování o novele k veřejným rozpočtům se dolní komora dostane až ve středu. Jak uvedl Jakob, vládní koalice možná použije pevný čas hlasování.
Kritiku opozice budí především návrhy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), o něž Sněmovna novelu k veřejným rozpočtům doplnila. Umožní vládě zvyšovat výdaje na obranu nad Sněmovnou schválený rámec až do roku 2036, o tři roky déle než nyní. Výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu by se nezapočítávaly do schválených výdajových rozpočtových rámců. Obdobně bude moci vláda navyšovat výdaje na strategické infrastrukturní stavby.
Kabinet by navíc mohl za zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o deset procent, což letos představuje 240 miliard korun. Další výtkou bylo to, že v některých případech bude moci vláda zasahovat do rozpočtů vybraných kapitol bez souhlasu sněmovního rozpočtového výboru.
čtk, tb