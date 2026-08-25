Hormuzem včera propluly jen dvě lodě s plynem a ropou, nejméně od začátku května
Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen dvě lodě na přepravu ropy a plynu, což je nejméně od začátku května. Napsala to dnes agentura Reuters s odkazem na specializovanou společnost Kpler, která monitoruje pohyb plavidel. Před válkou klíčovou námořní trasou denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí.
Pondělní číslo je i výrazně nižší než desetidenní průměr, který činí 14. Firma Kpler zaznamenala jen připlutí jednoho tankeru a jednoho velkého plavidla na přepravu plynu, v obou případech směrem z Ománského do Perského zálivu.
Reuters ale poznamenává, že se počet ještě může o něco zavýšit, protože je možné, že některá plavidla vypnula navigační zařízení, která informují o jejich pohybu.
I tak ale navzdory tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že je Hormuzský průliv otevřen, zůstává doprava v této úžině na minimu. Před válkou s Íránem, kterou v únoru zahájily Spojené státy a Izrael, tudy proudilo 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
Agentura Reuters také informovala, že podíl Američanů, kteří schvalují využití vojenské síly proti Íránu, klesl na 31 procent, což je nejméně od prvních dnů války. Podpora války klesá i u Trumpových republikánů. Zatímco v březnu činila 77 procent, nyní to je 69 procent. Celkově je s Trumpovým výkonem ve funkci spokojeno 33 procent dotázaných, což je rekordně nízká úroveň v průzkumu Reuters/Ipsos.
Trump v prezidentské kampani před svým zvolením v listopadu 2024 opakovaně sliboval, že nebude zahajovat nové války.
čtk, tb