Sněmovna dnes bude jednat do noci, aby přehlasovala prezidentské veto sporných rozpočtových zákonů
Jednání Sněmovny o sporné novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel, se dnes může protáhnout do noci. Prosadila to vládní koalice ANO, SPD a Motoristů kvůli očekávané obsáhlé opoziční kritice předlohy a obstrukcím už při projednávání programu schůze.
"Prezidentské veto je pro nás priorita, chceme jej projednat," zdůvodnila jménem koaličních frakcí požadavek na noční jednání předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá. Pro její návrh hlasovalo 90 vládních ze 137 přítomných poslanců. K očekávanému přehlasování prezidentského veta bude třeba souhlasu nejméně 101 poslanců, koalice jich má 108.
Sněmovna by podle předběžných kuloárových informací mohla o rozpočtové novele rozhodovat až ve středu. Úvodní den jednání by pak mohl skončit nejpozději kolem půlnoci hlasováním o programu, na němž má být ještě zákon o digitalizaci povolování pobytu cizinců nebo novela snižující státní náhradu České poště. Není jisté, zda se poslanci i k těmto normám dostanou.
K debatě o programu schůze se kromě opozičních předáků, kteří se rozhodli využít přednostního řečnického práva, jako první díky stejnému privilegiu přihlásila ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s obhajobou rozpočtové novely. Připomenula, že tak činí již popáté, neboť kromě tří kol standardního sněmovního schvalování předlohy ji dolní komora musela projednávat ještě v červenci kvůli senátní snaze o úpravy předlohy, které odmítla.
Opozice se obává toho, že novela umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti utrácení a růst státního dluhu. Pavel v odůvodnění veta mimo jiné uvedl, že zákon podstatně mění způsob hospodaření státu s veřejnými penězi. Oslabil by podle něho také kontrolu veřejných peněz Sněmovnou ve prospěch vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil rozhodnutí hlavy státu za nezodpovědné a aktivistické.
čtk, tb