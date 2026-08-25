Vládní Motoristé budou kandidovat v 63 obcích, v Praze, Brně a Ostravě samostatně
Vládní Motoristé jdou do říjnových komunálních voleb v 63 obcích, samostatné kandidátky složili v Praze, Brně a Ostravě, které považují za zásadní. Celkem nominují 1300 kandidátů. V senátních volbách podpoří Motoristé kandidáty koaličních ANO a SPD. Plány s volbami, které Česko čekají za šest týdnů, dnes ve Sněmovně novinářům představil předseda strany Petr Macinka.
Macinka zmínil, že pro stranu jde o první celostátní komunální volby, někde do nich jdou samostatně, jinde ve spolupráci s nezávislými kandidáty či lokálními uskupeními. Za úspěch bude Macinka považovat zisk mandátů, a to zejména ve třech vyjmenovaných velkých městech. "To by znamenalo potvrzení pozice Motoristů," uvedl Macinka s tím, že kampaň chtějí vést Motoristé zábavně.
Pro volby zvolila strana heslo Odvaha jít proti srsti. "Je to reakce na teflonový svět, do kterého se zaklela část politiků, kteří se snaží být korektní," uvedl Macinka. Odvaha se podle něj z české politiky vytratila.
Kandidátky podle Macinky spojují čtyři priority. Jsou to svoboda nechat lidi žít bez zbytečného poučování, odpovědnost v nakládání s rozpočty, zdravý rozum v řešení reálných problémů, a odvaha jít přes hlasitou většinu, když je to třeba.
Letošní komunální volby budou 9. a 10. října. Termín pro odevzdání kandidátek skončil počátkem srpna. Motoristé se k nim podle Macinky postavili racionálně, stavět kandidátky všude by podle něj nemělo smysl. To stejné platí podle Macinky i pro letošní senátní volby. "Nehodláme se pouštět do bojů, které logicky nemají šanci na úspěch, proto jsme se rozhodli, že stavět kandidáty nebudeme a hned v prvním kole podpoříme kandidáty našich koaličních partnerů ANO a SPD," uvedl Macinka s tím, že jako mladá nemá jeho strana tolik síly, aby získala někde 51 procent.
Strana byla zaregistrována v roce 2017 jako Referendum o Evropské unii, v roce 2018 se přejmenovala na Strana nezávislosti České republiky, současný název nese od roku 2022, kdy ji Macinka začal vést.
čtk, tb