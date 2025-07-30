Starostové výzvou ministryni spravedlnosti Decroix, aby zveřejnila zprávu o bitcoinové kauze. Muž, který ji měl sepsat, skončil předčasně ve funkci
Předsednictvo hnutí STAN vyzve ministerstvo spravedlnosti, aby dopracovalo a zveřejnilo písemnou zprávu o výsledcích vyšetřování bitcoinové kauzy. Do konce srpna měl zprávu podat bývalý koordinátor objasňování kauzy David Uhlíř, který tento týden skončil ve funkci. Předsednictvo STAN podle Nováka považuje za nutné, aby Uhlíř předložil zprávu, kterou podle smlouvy s ministerstvem předložit měl.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) v pondělí ke konci koordinátora uvedla, že úspěšně splnil zadání spočívající v tom, aby ministerstvo od počátku postupovalo transparentně, předvídatelně a v souladu s právem. Poradcem byl Uhlíř od 19. června, do konce srpna měl odevzdat zprávu se svými zjištěními a doporučeními.
čtk, tb