Starosta Budapešti půjde příští týden k výslechu kvůli pochodu hrdosti, který uspořádal vládě navzdory
Maďarská policie předvolala k výslechu opozičního budapešťského starostu kvůli uspořádání pochodu hrdosti na obranu práv sexuálních menšin, označovaných zkratkou LGBT+. Přestože se vláda konzervativního premiéra Viktora Orbána snažila akci zakázat, na červnový pochod dorazil rekordní počet lidí a akce se přeměnila v obří protivládní demonstraci, informovaly tiskové agentury. To, že jej policie předvolala jako podezřelého, dnes oznámil starosta Gergely Karácsony. Výslech se má konat příští týden.
"Stal jsem se podezřelým. Pokud je to cena, kterou musíme v této zemi zaplatit za obranu naší svobody, pak jsem na to hrdý,“ napsal starosta na facebooku. Policie na dotazy agentury Reuters ohledně starostova předvolání neodpověděla.
Podle organizátorů pochodovalo 28. června maďarským hlavním městem více než 200.000 lidí, což je rekordní mobilizace tváří v tvář bezprecedentnímu porušování práv LGBT+, které odsoudila Evropská komise, napsala agentura AFP. Dodala, že "nacionalistický premiér Orbán, který roky útočí na práva LGBT+ komunity pod záminkou ochrany dětí", prosadil v polovině března zákon zakazující jakékoli demonstrace, které by nezletilé vystavovaly homosexualitě či transgender identitě. Policie shromáždění zakázala, ale starosta označil pochod za městskou akci, která podle něj nevyžaduje žádné další oficiální povolení.
čtk, tb