STAN chce objasnění bitcoinové kauzy, jinak je podle Farského možností i odchod z vlády
Starostové a nezávislí žádají dostatečné objasnění bitcoinové kauzy, v opačném případě je podle europoslance Jana Farského (STAN) možností odchod náměstka Karla Dvořáka (STAN) z ministerstva spravedlnosti, nebo i odchod STAN z vlády. Farský to dnes uvedl na dotaz ČTK. Kvůli bitcoinové kauze se dnes mimořádně sejde předsednictvo STAN. Vedení Starostů v úterý večer uvedlo, že ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nedostatečně vysvětluje důvody, proč nevznikne a nebude zveřejněna zpráva koordinátora pro objasnění kauzy Davida Uhlíře. Decroix se dnešního jednání podle STAN zúčastní.
Farský jde na toto jednání s očekáváním, že od Decroix uslyší vysvětlení, proč zpráva, která byla přislíbena, ale nebyla vypracovaná. "A proč je našemu náměstkovi na ministerstvu spravedlnosti odpírán přístup k informacím. Sdílení všech materiálů bylo ostatně jednou z podmínek, za kterých STAN podržel ODS," uvedl europoslanec. Doplnil, že po vyhodnocení těchto objasnění bude možné se bavit o dalším postupu.
"V zásadě z našeho pohledu vidím tři možnosti: dostatečné objasnění, konec našeho náměstka na ministerstvu pod taktovkou ODS, a nebo odchod z vlády," uvedl Farský. Doufá, že bude dostatečná první varianta. "Myslitelné se mi ale zdá také kompletní přenechání odpovědnosti nad činností Ministerstva spravedlnosti ODS. Destrukce vlády ale nedává smysl - chaos krátce před sněmovními volbami by občanům této země neprospěl," dodal.
Situace už podle Farského není jen o problematickém přijetí bitcoinového daru, ale celé sérii nešťastné komunikace, která poté následovala. "Nedodání zprávy od koordinátora Uhlíře je jenom třešničkou na dortu. Je to reputační problém ministerstva spravedlnosti, který je v rukou ODS," uvedl. Právě ODS jej podle něho musí vyřešit, odvolání Decroix s tím ale nijak nepohne, míní.
Poslankyně a členka předsednictva STAN Hana Naiclerová v úterý řekla České televizi, že Decroix by měla kvůli poslednímu vývoji bitcoinové kauzy odstoupit. Reagovala tak na to, že Uhlíř po předčasném ukončení spolupráce s ministerstvem už nehodlá vypracovat závěrečnou zprávu. Kauza vypukla koncem května, kdy se v médiích objevily první informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).
čtk, maf