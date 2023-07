„Spolehlivý vyjednavač“ Stoltenberg bude ještě rok v čele NATO

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Do třetice všeho dobrého, dalo by se říci k dalšímu potvrzení Jense Stoltenberga ve funkci generálního tajemníka NATO. Na další rok ho do funkce potřetí potvrdilo všech 31 členských zemí aliance a 64letý Nor tak NATO povede již desátým rokem, což z něj činí druhého nejdéle sloužícího generálního tajemníka v historii aliance. A ačkoliv mezi členy NATO panuje shoda, že Stoltenberg ve funkci odvádí dobrou práci, neznamená to, že se nehledal jeho nástupce. I kvůli rozdílným představám jednotlivých států, kdy část členů chtěla do funkce ženu a další pak zástupce východoevropských zemí, se ale nenašla shoda na alternativě - a ve funkci tak do příštího roku zůstává Seveřan.

Oznámení přišlo týden před každoročním summitem NATO, který se tentokrát uskuteční v litevském Vilniusu. Velkými tématy summitu bude sporná otázka ukrajinského členství a potřeba dotáhnout vstup Švédska do aliance - a Stoltenberg byl (nejenom) v těchto otázkách brán jako spolehlivý vyjednavač, který umí hledat kompromis.

„Stoltenberg je excelentní generální tajemník a nevím důvod, proč bychom měli zrovna teď vrhnout loď (NATO) do nejistých vod,“ cituje deník Financial Times jednoho aliančního ministra zahraničí.

V kontextu možných náhrad Stoltenberga se v diplomatických kuloárech skloňovalo hned několik jmen. Velkou favoritkou měla být dánská premiérka Mette Frederiksen, kterou údajně podporovalo Německo i Francie. Že se o ní skutečně uvažovalo, potvrzuje i její červnové dvouhodinové jednání s americkým prezidentem Joem Bidenem a následně i šéfem americké tajné služby CIA Williamem Burnsem.

Biden se ale nakonec údajně rozhodl pro podporu Stoltenberga. Dalšími zvažovanými kandidáty pak byl například britský ministr obrany Ben Wallace, kterého však nepodporovala Francie, nebo estonská premiérka Kaja Kallas. Podle tradice bývá vždy generálním tajemníkem někdo z Evropy, zatímco Američané jakožto nejsilnější armáda aliance drží post vrchního vojenského velitele.

Jmenováním Stoltenberga hledání jeho nástupce - či nástupkyně - pouze odloží. Příští rok v dubnu se uskuteční slavnostní summit k 75letému výročí založení NATO ve Washingtonu a očekává se, že nejpozději tam by již měl vedení převzít někdo jiný. Barbora Chaloupková

Na Velehradu na Uherskohradišťsku začínají dvoudenní Dny lidí dobré vůle, během nichž lidé slaví příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V Čečensku přepadli a zbili reportérku listu Novaja gazeta Jelenu Milašinovou a advokáta Alexandra Nemova. V Tel Avivu útočil Palestinec ze Západního břehu Jordánu. Najížděl do chodců a následně několik lidí pobodal, poté ho zastřelil ozbrojený civilista. Na návštěvě Česka je slovenský premiér Ľudovít Ódor. S premiérem Petrem Fialou se dohodl, že země společně využijí slevovou doložku při nákupu bojových vozidel pěchoty na prvním společném jednání se švédskou stranou. Mezi Neratovicemi na Mělnicku a Měšicemi u Prahy srazil vlak člověka. Počet obětí pondělního ruského náletu na město Sumy na severovýchodě Ukrajiny vzrostl na tři, zraněných jsou dvě desítky. Při útoku na město Pervomajskyj v Charkovské oblasti bylo zraněno jedenatřicet lidí včetně devíti dětí. Na státním zámku Opočno na Rychnovsku začala putovní výstava kopie korunovačních klenotů. Mezinárodní agentura pro atomovou energii kývla na plán Japonska vypouštět do oceánu radioaktivní vodu z jaderné elektrárny Fukušima, kterou v roce 2011 poškodilo zemětřesení a tsunami. Proti záměru protestují místní obyvatelé. Slovenská sněmovna měla na mimořádné schůzi rozhodnout o dalším osudu jejího předsedy Borise Kollára (Sme rodina), který v červnu přiznal, že před více než deseti lety uhodil svoji tehdejší partnerku, a prohlásil, že v zájmu ochrany dítěte by to udělal znova. V sále nebyla přítomna potřebná nadpoloviční většina zákonodárců. Čína zrušila plánovanou návštěvu šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella. Pražský magistrát vypsal tendr na hloubkový audit v dopravním podniku v souvislosti s loňskou kauzou Dozimetr. Ústecký kraj zaplatí přes deset milionů korun za projektovou dokumentaci k nové střeše Žižkových kasáren v Terezíně.

