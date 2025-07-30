Španělská vláda nařídila Airbnb, aby vyřadila z nabídky desítky tisíc nabídek. A tím nekončí
Společnost Airbnb stáhla po nařízení španělské vlády ze své platformy více než 65.000 nabídek rekreačních pronájmů, uvedlo tamní ministerstvo pro práva spotřebitelů. Nabídky podle něj nerespektovaly platné předpisy. Ministerstvo navíc identifikovalo desetitisíce dalších nelegálních nabídek.
Španělská vláda spolu s městskými a regionálními úřady zahájila plošný zásah proti turistickému ubytování nabízenému přes stránky jako Airbnb a Booking.com. Ministerstvo v prohlášení sdělilo, že tento zásah jen potvrdil závazek vlády prosazovat zákony a zaručit ústavní právo na bydlení před zisky velkých mezinárodních společností.
Většina zablokovaných nabídek Airbnb neuváděla číslo licence. U jiných pak nebylo uvedeno, zda je majitelem fyzická nebo právnická osoba, uvedlo ministerstvo, které jejich odstranění nařídilo na konci května.
Ministerstvo zároveň identifikovalo dalších 54.728 nabídek, které neuvádí číslo licence. Tuto povinnost mají provozovatelé podle nového zákona od 1. července. Společnost Airbnb zatím věc nekomentovala..
Odstranění nabídek následovalo po opakovaných pokusech společnosti Airbnb o zrušení tohoto rozhodnutí u soudu. Firma tvrdila, že ministerstvo nemá pravomoc rozhodovat o krátkodobých pronájmech a že nepředložilo dostatečné důkazy.
Podle mnoha Španělů tyto platformy vytvářejí nadměrný cestovní ruch a přispívají k tomu, že si místní obyvatelé už nemohou dovolit bydlení v pronájmu. V posledních měsících vyšly do ulic desetitisíce Španělů, aby protestovaly proti rostoucím nákladům na bydlení a nájem. Například při červnových protestech v Barceloně si místní stěžovali na ničení místních komunit a prohlubování krize bydlení.
