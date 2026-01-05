Soud v Paříži odsoudil deset lidí za šíření spekulací o Brigitte Macron
Soud v Paříži shledal vinnými všech deset lidí, kteří se zodpovídali z šíření spekulací, že první dáma Francie Brigitte Macron se nenarodila jako žena, či dalších tvrzení o její sexualitě. Jeden odsouzený půjde do vězení na šest měsíců a osm jich dostalo podmínečné tresty v rozmezí čtyř až šesti měsíců. Desátý musí na školení o kybernetické šikaně, což je trest, který byl uložen i všem ostatním.
Soud poukázal na to, že odsouzení se dopustili obzvláště ponižujících, urážlivých a zákeřných komentářů o smyšlené trans identitě a neexistující pedofilní kriminalitě manželky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Někteří obžalovaní při procesu tvrdili, že je chrání svoboda slova.
Skupina osmi mužů a dvou žen ve věku 41 až 65 let šířila na internetu mimo jiné tvrzení, že Brigitte Macron se narodila jako muž. Čtyřiadvacetiletý věkový rozdíl mezi prezidentským párem skupina využila ke spekulacím o údajné pedofilii nyní 72leté ženy. Jedno z videí, za kterým stála žena vystupující pod pseudonymem Amandine Roy, například uvádělo, že Brigitte Macron nikdy neexistovala a manželkou francouzského prezidenta je ve skutečnosti její bratr Jean-Michel Trogneux, který prodělal změnu pohlaví. Některé z těchto příspěvků zhlédly desítky tisíc lidí.
Reuters rozhodnutí soudu označuje za vítězství pro Macronovy a připomíná, že se prezidentský pár chystá na důležitý soudní spor ve Spojených státech proti pravicové influencerce a šiřitelce spikleneckých teorií Candace Owens, která také tvrdila, že se Brigitte Macron narodila jako muž. čtk