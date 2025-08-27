Soud uznal obžalované vinnými v kauze zakázky vnitra. Vrbovskou poslal do vězení
V kauze zakázky ministerstva vnitra na simulaci zásahů u leteckých nehod ve středu uznal pražský městský soud obžalované vinnými. Třem z nich uložil peněžité tresty, čtvrtou obžalovanou, bývalou ředitelku pražské Fakultní nemocnice Bulovka Andreu Vrbovskou, poslal na pět let do vězení. Její trest však zahrnuje i předchozí odsouzení v jiné větvi kauzy. Obžalovaní vinu odmítají, po vynesení nepravomocného rozsudku si ponechali lhůtu pro případné odvolání.
Kromě Vrbovské čelí obžalobě i někdejší náměstkyně ministerstva vnitra Monika Pálková, šéf katedry trestního práva na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a někdejší náměstek šéfa hasičů František Vavera a Stanislav Szabo z Technické univerzity v Košicích.
Pálkovou a Szaboa soud potrestal peněžitým trestem 3,3 milionu korun, Vavera by měl podle nepravomocného rozsudku uhradit přes čtyři miliony korun. Pálkové i Vaverovi soud také uložil zákaz činnosti na pět let. Trest Vrbovské zahrnuje šestimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti na sedm let. Exředitelka nemocnice v minulosti pravomocně přijala vinu v kauze zakázek Bulovky. Souhlasila tehdy s nejpřísnější možnou podmínkou v délce tří let se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem a zákazem činnosti ve stejné délce, jako jsou v nynějším rozhodnutí.
Státní zástupce Zdeněk Matula v obžalobě v aktuálním případu tvrdí, že Szabo požádal v roce 2016 svou blízkou přítelkyni Vrbovskou, aby využila svých kontaktů na ministerstvu vnitra a zajistila pro něj veřejnou zakázku týkající se výzkumu v letecké dopravě, na níž by se mohl podílet jako člen výzkumného týmu. Vrbovská pak podle žalobce požádala o pomoc Pálkovou a Vaveru. Projekt s názvem Simulace zásahu za 38,8 milionu korun u leteckých nehod připravil už dříve odsouzený Vladimír Němec z pardubické univerzity.
Vavera projekt podle Matuly předložil k podpisu řediteli hasičského záchranného sboru a Pálková podle žalobce zajistila schválení na ministerstvu. Státní zástupce tvrdí, že do zadávací dokumentace včlenila skupina odborné požadavky psané na míru pracovníkům univerzit v Pardubicích, Plzni a v Košicích.
Obžalovaní vinu odmítli. Pálková ve středu v závěrečné řeči poukázala mimo jiné na to, že z výpovědí svědků podle ní nevyplynulo, že by se na přípravě zakázky podílela. O tom, že výslechy svědků podporují obhajobu, hovořil i Vavera. Szabo v úterý obžalobu označil za účelovou, je podle něj vystavena na spekulacích a domněnkách. Vrbovská závěrečnou řeč nepronesla, její obhájce ale v úterý uvedl, že státní zástupce vytrhuje situace popsané v obžalobě z kontextu a doplňuje je vlastními úvahami.
Soud ale obhajobu obžalovaných odmítl. Verze obžaloby byla podle soudce Radka Maříka spolehlivě prokázána. Podle soudce ale není pravda, že by projekt vzniklý ze zakázky byl naprosto nepotřebný, jak se obžaloba domnívala. Při ukládání trestu vzal soudce v potaz mimo jiné dlouhou dobu od spáchání činu. Zároveň šlo ale podle něj o sofistikovanou trestnou činnost, na kterou by se bez odposlechů zřejmě nepřišlo.
Němec se k činu už dříve přiznal, se státním zástupcem uzavřel dohodu o vině a trestu, ve které přijal peněžitý trest tři miliony korun. Dohodu loni v květnu schválil soud. čtk, per