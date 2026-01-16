Sociální odvody živnostníků zřejmě nevzrostou, poslanci v první kole podpořili vládní návrh
Odvody živnostníků na sociální pojistné se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna v úvodním kole podpořila návrh vládní koalice, který zastavuje zvýšení jejich měsíčního vyměřovacího základu a vrací ho na loňskou úroveň. Novinka měla původně platit již od počátku roku, to se ale nestihlo, a proto živnostníkům zákon platby zvýšil. Předloha proto počítá s tím, že nynější zvýšené zálohy bude stát považovat za zálohy a vrátí je. Se zvyšováním přišel konsolidační balíček bývalé vlády schválený v roce 2023. Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) s návrhem nesouhlasila.
Návrh počítá s tím, že minimální záloha 5720 korun klesne na nezbytné minimum, tedy 5005 korun, a živnostník tak měsíčně ušetří 715 korun, popsala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Živnostníci a další samostatně výdělečně činné osoby budou od účinnosti novely platit nižší zálohy a přeplatek mu stát po konci roku vrátí, uvedla.
Koalice předložila tuto novelu jako poslaneckou předlohu již začátkem listopadu. Chtěla ji schválit zrychleně již v prvním čtení, to ale v pátek vetovaly opoziční kluby KDU-ČSL a STAN, jak jim umožňuje jednací řád. Předseda klubu KDU-ČSL Tom Philipp řekl, že jde o velmi závažnou novelu, která ovlivní budoucí důchodů osob samostatně výdělečné činných, proto by ji měly výbory řádně projednat.
Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) ještě v demisi s předlohou vyslovila nesouhlas. Upozorňovala například, že zhorší dlouhodobou udržitelnost důchodového systému. Bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) loni varoval, že živnostníci kvůli tomu budou mít nižší důchody. Nyní řekl mimo jiné, že to bude znamenat propad příjmů ročně o 3,5 miliardy korun. Živnostníci se podle něj v důchodovém věku ocitnou v péči sociálního systému, na který se skládají ostatní daňoví poplatníci. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) naopak uvedl, že pokud by dopad představoval dvě miliardy korun, pak to důchodový účet podle něj unese.
Měsíční nejnižší vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných, kteří tuto činnost vykonávají jako hlavní, předloha zachová pro letošní rok na loňské úrovni 35 procent průměrné mzdy. Podle platného zákona mezitím vzrostl o pět procentních bodů.