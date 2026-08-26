Sněmovna přehlasovala Pavlovo veto rozpočtových zákonů
Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů bude platit. Sněmovna dnes přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta Petra Pavla. Předloha umožní vládě kromě jiného o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje, obdobně to bude nově platit pro strategické infrastrukturní stavby. Kabinet také bude moci překročit schválené výdaje při horší bezpečnostní situaci. Opozice se obává většího utrácení a růstu dluhu. Obrátí se na Ústavní soud.
Sněmovna přehlasovala veto hlasy 104 přítomných koaličních poslanců. Potřeba jich bylo nejméně 101. Proti hlasovalo 72 přítomných zákonodárců opozice. Vládní tábor nechal už ráno k nelibosti opozice stanovit pro hlasování pevný čas. Vetované předloze se zákonodárci věnovali na nynější schůzi zhruba pět hodin čistého času.
Hlava státu zdůvodnila veto mimo jiné tím, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz ve prospěch vlády. Zástupci vládního tábora s výtkami nesouhlasí.
čtk, tb